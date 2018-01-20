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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
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الأولى
نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018 | 13:12

قال كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان واطارات الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض "سوتاسيب"، مولدي العباسي، الاحد، "ان الطرف النقابي مستعد للحوار مع ادارة شركة "سوتاسيب"، شرط ان تتعهد فيه الاخيرة بعدم اغلاق المصنع الى جانب اعادة الاعوان المطرودين الى العمل".

ووصف العباسي، في تصريح لمراسلة "وات" بالقصرين، قرار الادارة غلق وحدة الانتاج بمصنع الاسمنت الأبيض بفريانة، بأنّه "إجراء غير قانوني، تم اتخاذه لأسباب مجهولة، رغم تدخل السلطة الجهوية وعقدها لجلسة صلحية وتفاوضية بين الأعوان وممثلي الإدارة ".

وأعلنت الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض "سوتاسيب" بفريانة (ولاية القصرين)، غلق وحدة الإنتاج بداية من يوم 19 جانفي 2018، لمدة ستة أشهر على خلفية توتر المناخ الإجتماعي الذي اعتبرته تدخلا من قبل نقابة الأعوان في الشأن الإداري وتعطيلهم لمسار الإنتاج.

وخلّف غلق المصنع أزمة في انتاج الاسمنت الابيض مما دفع مصنّعي عدّة قطاعات من بينها الجليز الى مطالبة الحكومة بتوريد هذه المادة لتغذية خط الانتاج قبل ان تتوقف وحداتهم عن العمل.

وافاد كاتب عام النقابة الاساسية، "أنّ ادارة مصنع فريانة تطبق "سياسة تجويع للعمال وتركيعهم لا أكثر ولا أقل" وان اتخاذ قرار غلق المصنع لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة أو نهائيا " يدعو الى التساؤل، على حد قوله.

وقد انطلقت، وفق العباسي، موجة التوتر أواخر شهر ديسمبر الماضي بعد إقدام إدارة المؤسسة على إيقاف عدد من النقابين والأعوان (7 أعوان)، عن العمل على خلفية إصدار النقابة الأساسية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، يوم 26 ديسمبر 2017، لائحة إضراب. علما وان الاوضاع زادت في الاحتقان مع وفاة 3 أعوان من ابناء المصنع في حادث مرور يوم 16 ديسمبر 2017 حيث غاب تمثيل الادارة في الجنازات مع رفضها اقرار 3 أيام حداد.

واكد العباسي أنّ إدارة المؤسسة واصلت تعنّتها مع الأعوان والنقابيين لتطرد عددا آخر من العمال، ليصل العدد الاجمالي للمطرودين الى 30 عاملا ممن طالبوا بتوفير ظروف عمل لائقة وحفظ كرامة العمال وعدم اهانتهم.

واحدثت الشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض سنة 1987 في إطار شراكة تونسية جزائرية بنسبة 50 بالمائة لكل طرف، وتم التفويت فيها سنة 2005 لمجمع إسباني ينشط في قطاع الأسمنت ليقع التفويت فيها سنة 2008 الى مجمع إسباني ثان (من مستثمر الى مستثمر).

ويمتلك المستثمر الاسباني 67 بالمائة من راس مال الشركة في حين تعود 33 بالمائة لبعض البنوك التونسية. وتصل القدرة الانتاجية السنوية للشركة الى 450 ألف طن من الأسمنت الأبيض يستهلك ثلثها محليا فيما يصدر الباقي الى الجزائر وليبيا وبعض الدول الإفريقية.

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الأولى
نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018 | 13:12

قال كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان واطارات الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض "سوتاسيب"، مولدي العباسي، الاحد، "ان الطرف النقابي مستعد للحوار مع ادارة شركة "سوتاسيب"، شرط ان تتعهد فيه الاخيرة بعدم اغلاق المصنع الى جانب اعادة الاعوان المطرودين الى العمل".

ووصف العباسي، في تصريح لمراسلة "وات" بالقصرين، قرار الادارة غلق وحدة الانتاج بمصنع الاسمنت الأبيض بفريانة، بأنّه "إجراء غير قانوني، تم اتخاذه لأسباب مجهولة، رغم تدخل السلطة الجهوية وعقدها لجلسة صلحية وتفاوضية بين الأعوان وممثلي الإدارة ".

وأعلنت الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض "سوتاسيب" بفريانة (ولاية القصرين)، غلق وحدة الإنتاج بداية من يوم 19 جانفي 2018، لمدة ستة أشهر على خلفية توتر المناخ الإجتماعي الذي اعتبرته تدخلا من قبل نقابة الأعوان في الشأن الإداري وتعطيلهم لمسار الإنتاج.

وخلّف غلق المصنع أزمة في انتاج الاسمنت الابيض مما دفع مصنّعي عدّة قطاعات من بينها الجليز الى مطالبة الحكومة بتوريد هذه المادة لتغذية خط الانتاج قبل ان تتوقف وحداتهم عن العمل.

وافاد كاتب عام النقابة الاساسية، "أنّ ادارة مصنع فريانة تطبق "سياسة تجويع للعمال وتركيعهم لا أكثر ولا أقل" وان اتخاذ قرار غلق المصنع لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة أو نهائيا " يدعو الى التساؤل، على حد قوله.

وقد انطلقت، وفق العباسي، موجة التوتر أواخر شهر ديسمبر الماضي بعد إقدام إدارة المؤسسة على إيقاف عدد من النقابين والأعوان (7 أعوان)، عن العمل على خلفية إصدار النقابة الأساسية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، يوم 26 ديسمبر 2017، لائحة إضراب. علما وان الاوضاع زادت في الاحتقان مع وفاة 3 أعوان من ابناء المصنع في حادث مرور يوم 16 ديسمبر 2017 حيث غاب تمثيل الادارة في الجنازات مع رفضها اقرار 3 أيام حداد.

واكد العباسي أنّ إدارة المؤسسة واصلت تعنّتها مع الأعوان والنقابيين لتطرد عددا آخر من العمال، ليصل العدد الاجمالي للمطرودين الى 30 عاملا ممن طالبوا بتوفير ظروف عمل لائقة وحفظ كرامة العمال وعدم اهانتهم.

واحدثت الشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض سنة 1987 في إطار شراكة تونسية جزائرية بنسبة 50 بالمائة لكل طرف، وتم التفويت فيها سنة 2005 لمجمع إسباني ينشط في قطاع الأسمنت ليقع التفويت فيها سنة 2008 الى مجمع إسباني ثان (من مستثمر الى مستثمر).

ويمتلك المستثمر الاسباني 67 بالمائة من راس مال الشركة في حين تعود 33 بالمائة لبعض البنوك التونسية. وتصل القدرة الانتاجية السنوية للشركة الى 450 ألف طن من الأسمنت الأبيض يستهلك ثلثها محليا فيما يصدر الباقي الى الجزائر وليبيا وبعض الدول الإفريقية.

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