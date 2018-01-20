الشراردة: القبض على شخص بحوزته مسدسين

كشف بلاغ لوزارة الداخلية صدر اليوم الاحد أنه بناءً على معلومات مفادها حيازة أحد متساكني معتمدية الشراردة ولاية القيروان على أسلحة، بعد مراجعة النيابة العمومية داهمت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقيروان منزل المعني والقبض عليه، وبتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا تمّ العثور على:

مسدسين و10 إطلاقات وظرفين ومخزنين تابعين للمسدسين.

مواد لتنظيف الأسلحة.

91 خرطوشة صيد عيار 12 و16 و20.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالقيروان الإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "مسك أسلحة نارية وذخيرتها وخراطيش دون رخصة".