حمام سوسة: القبض على منحرف نفذ بركاج لمواطن

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحجت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة من إلقاء القبض على منحرف أصيل منطقة" بير الشباك" نفذ براكاج لمواطن وتتمثل صورة الواقعة في تحول المتضرر من منطقة سوسة في اتجاه المنطقة السياحية أين تبعه المظنون فيه وقام بسلبه مبلغ مالي قدر ب150 دينار وهاتف جوال ثم لاذا بالفرار وأثناء تنفيذ عملية البراكاج سمع المتظرر اسم المظنون فيه من صديقه الذي كان معه على متن دراجة نارية فتحول إلى مقر الفرقة المذكورة وقدم لهم المعطيات والأوصاف فقامت الفرقة بالدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي واستخراج صورة المضنون فيه وبمجرد تقديمها للشاكي تعرف عليه فتم مراجعة النيابة العمومية ومداهمة منزله وإلقاء القبض عليه وحجز الأموال والهاتف الجوال واسترجاعها للمتضرر وبتمرير هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل منشور تفتيش من أجل استهلاك مادة مخدرة من طرف فرقة سوسة المدينة فتم الاحتفاظ به رهن الايقاف الى حين استكمال الابحاث الجارية معه وإحالته عل دائرة الاتهام من أجل ما نسب إليه.