حمام سوسة: القبض على منحرف نفذ بركاج لمواطن

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الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نحجت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة من إلقاء القبض على منحرف أصيل منطقة" بير الشباك" نفذ براكاج لمواطن وتتمثل صورة الواقعة في تحول المتضرر من منطقة سوسة في اتجاه المنطقة السياحية أين تبعه المظنون فيه وقام بسلبه مبلغ مالي قدر ب150 دينار وهاتف جوال ثم لاذا بالفرار وأثناء تنفيذ عملية البراكاج سمع المتظرر اسم المظنون فيه من صديقه الذي كان معه على متن دراجة نارية فتحول إلى مقر الفرقة المذكورة وقدم لهم المعطيات والأوصاف فقامت الفرقة بالدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي واستخراج صورة المضنون فيه وبمجرد تقديمها للشاكي تعرف عليه فتم مراجعة النيابة العمومية ومداهمة منزله وإلقاء القبض عليه وحجز الأموال والهاتف الجوال واسترجاعها للمتضرر وبتمرير هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل منشور تفتيش من أجل استهلاك مادة مخدرة من طرف فرقة سوسة المدينة فتم الاحتفاظ به رهن الايقاف الى حين استكمال الابحاث الجارية معه وإحالته عل دائرة الاتهام من أجل ما نسب إليه.
الشروق اون لاين- مكرم السعيدي
نحجت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة من إلقاء القبض على منحرف أصيل منطقة" بير الشباك" نفذ براكاج لمواطن وتتمثل صورة الواقعة في تحول المتضرر من منطقة سوسة في اتجاه المنطقة السياحية أين تبعه المظنون فيه وقام بسلبه مبلغ مالي قدر ب150 دينار وهاتف جوال ثم لاذا بالفرار وأثناء تنفيذ عملية البراكاج سمع المتظرر اسم المظنون فيه من صديقه الذي كان معه على متن دراجة نارية فتحول إلى مقر الفرقة المذكورة وقدم لهم المعطيات والأوصاف فقامت الفرقة بالدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي واستخراج صورة المضنون فيه وبمجرد تقديمها للشاكي تعرف عليه فتم مراجعة النيابة العمومية ومداهمة منزله وإلقاء القبض عليه وحجز الأموال والهاتف الجوال واسترجاعها للمتضرر وبتمرير هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل منشور تفتيش من أجل استهلاك مادة مخدرة من طرف فرقة سوسة المدينة فتم الاحتفاظ به رهن الايقاف الى حين استكمال الابحاث الجارية معه وإحالته عل دائرة الاتهام من أجل ما نسب إليه.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018