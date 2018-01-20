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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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المظيلة: عودة الهدوء الى مدينة بعد ليلة من المواجهات والاحتجاجات
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الأولى
المظيلة: عودة الهدوء الى مدينة بعد ليلة من المواجهات والاحتجاجات
21 جانفي 2018 | 12:48

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني

عاشت مدينة المظيلة ليلة البارحة حالة من الاحتقان والتوتر على خلفية صدور الدفعة الاخيرة من مناظرة اعوان التنفيذ  بشركة فسفاط قفصة وقد قام عدد من الشباب الذين لم يتم قبولهم في المناظرة الى غلق الطريق  الرئيسية للمدينة وحرق العجلات المطاطية كما تم تسجيل مناوشات مع الوحدات الامنية التي استعملت الاكريمجين لتفريق المحتجين فيما عمدت مجموعة من المحتجين الى اقتحام مقر ادارة شركة الفسفاط وتم اتلاف عديد المحتويات والتجهيزات والاستيلاء على بعض الحواسيب وحرق وثائق ادارية وجرار حسب ما افدنا بهد مصدر امني كما حاول المحتجون ايضا اقتحام المراكز الامنية والمستودع البلدي الا ان الوحدات الامنية حالت دون ذلك وللاشارة فان تشكيلات عسكرية تحولت الى المدينة من اجل حماية المنشآت العمومية.

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الأولى
المظيلة: عودة الهدوء الى مدينة بعد ليلة من المواجهات والاحتجاجات
21 جانفي 2018 | 12:48

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني

عاشت مدينة المظيلة ليلة البارحة حالة من الاحتقان والتوتر على خلفية صدور الدفعة الاخيرة من مناظرة اعوان التنفيذ  بشركة فسفاط قفصة وقد قام عدد من الشباب الذين لم يتم قبولهم في المناظرة الى غلق الطريق  الرئيسية للمدينة وحرق العجلات المطاطية كما تم تسجيل مناوشات مع الوحدات الامنية التي استعملت الاكريمجين لتفريق المحتجين فيما عمدت مجموعة من المحتجين الى اقتحام مقر ادارة شركة الفسفاط وتم اتلاف عديد المحتويات والتجهيزات والاستيلاء على بعض الحواسيب وحرق وثائق ادارية وجرار حسب ما افدنا بهد مصدر امني كما حاول المحتجون ايضا اقتحام المراكز الامنية والمستودع البلدي الا ان الوحدات الامنية حالت دون ذلك وللاشارة فان تشكيلات عسكرية تحولت الى المدينة من اجل حماية المنشآت العمومية.

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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
حرب ...البيروقراطية
الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...
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