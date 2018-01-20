حمة الهمامي: التهديدات لن تخيفنا وسنواصل عملنا في كل الجهات

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس العماري

أكد الامين العام للجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم ان وزارة الداخلية اتخذت الاجراءات اللازمة في ما يتعلق بالتهديدات التي طالته في الفترة الأخيرة وأضاف ان هذه التهديدات طالت كذلك عدد من القيادات في الجبهة الشعبية لكن هذا لا يمنعهم من النشاط مؤكدا ان دمهم ليس اغلى من دم الشهيد شكري بلعيد وهي لن تخيفنا ولن تثنينا عن العمل في كل الجهات.

وقال الهمامي خلال حصوره احياء اربعينية الناشط السياسي والنقابي يوسف صالحي بمدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد ان التهديدات ازدادت بعد الحراك الاجتماعي الأخير الذي شهدته البلاد وتحريض بعض الاطراف على الجبهة الشعبية الذي نتج عنه حرق مقرها بالعروسة.

ويذكر ان عددا من قيادات الجبهة الشعبية وعدد من اعضاء مجلس النواب والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي.