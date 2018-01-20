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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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رئيس اتحاد الفلاحين يشرف على مؤتمر الاتحاد الجهوي بقفصة
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الأولى
رئيس اتحاد الفلاحين يشرف على مؤتمر الاتحاد الجهوي بقفصة
21 جانفي 2018 | 12:40

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني

اشرف صباح اليوم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار على فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة بقفصة بحضور عدد من الفلاحين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بالجهة هذا وقد تم طرح مشاغل اصحاب القطاع والصعوبات التي يعاني منها الفلاحين وفي سياق متصل اكد عبد المجيد الزار للشروق اون لاين ان من اهم المحطات في تاريخ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو تجديد الهياكل وكانت البداية بالمحلية ثم في مرحلة ثانية الجهوية مشيرا الى انه سيتم خلال هذه المؤتمرات التقييم ورسم استراتيجية على المدى القصير والبعيد للقطاع الفلاحي الذي لا يزال يشكو عدة صعوبات مضيفا ان المنظمة قطعت اشواطا هامة في تجاوز بعض العراقيل وتحقيق عديد المكاسب اهمها عودة الحديث عن القطاع الفلاحي مع كل الحكومات ما بعد الثورة وعن دوره المهم باعتبارها المحرك الاساسي للتنمية وفي الدورة الاقتصادية  واكد السيد الزار ان القطاع الفلاحي كان مهمشا هذا وضاف ان هذه المحطة الانتخابية سيتم الاستماع الى مقترحات الفلاحين بقفصة حول الحلول. الممكنة من اجل تطوير القطاع وما يمكن للمنظمة ان تقدمه من مساعدات للفلاحين وللاشارة فان اشغال المؤتمر لا تزال متواصلة الى حين الانتهاء من المصادقة على التقرير المالي والادبي ثم الاقتراع والتصريح بالنتائج.

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الأولى
رئيس اتحاد الفلاحين يشرف على مؤتمر الاتحاد الجهوي بقفصة
21 جانفي 2018 | 12:40

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني

اشرف صباح اليوم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار على فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة بقفصة بحضور عدد من الفلاحين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بالجهة هذا وقد تم طرح مشاغل اصحاب القطاع والصعوبات التي يعاني منها الفلاحين وفي سياق متصل اكد عبد المجيد الزار للشروق اون لاين ان من اهم المحطات في تاريخ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو تجديد الهياكل وكانت البداية بالمحلية ثم في مرحلة ثانية الجهوية مشيرا الى انه سيتم خلال هذه المؤتمرات التقييم ورسم استراتيجية على المدى القصير والبعيد للقطاع الفلاحي الذي لا يزال يشكو عدة صعوبات مضيفا ان المنظمة قطعت اشواطا هامة في تجاوز بعض العراقيل وتحقيق عديد المكاسب اهمها عودة الحديث عن القطاع الفلاحي مع كل الحكومات ما بعد الثورة وعن دوره المهم باعتبارها المحرك الاساسي للتنمية وفي الدورة الاقتصادية  واكد السيد الزار ان القطاع الفلاحي كان مهمشا هذا وضاف ان هذه المحطة الانتخابية سيتم الاستماع الى مقترحات الفلاحين بقفصة حول الحلول. الممكنة من اجل تطوير القطاع وما يمكن للمنظمة ان تقدمه من مساعدات للفلاحين وللاشارة فان اشغال المؤتمر لا تزال متواصلة الى حين الانتهاء من المصادقة على التقرير المالي والادبي ثم الاقتراع والتصريح بالنتائج.

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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
حرب ...البيروقراطية
الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...
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