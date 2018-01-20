رئيس اتحاد الفلاحين يشرف على مؤتمر الاتحاد الجهوي بقفصة

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مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني
اشرف صباح اليوم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار على فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة بقفصة بحضور عدد من الفلاحين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بالجهة هذا وقد تم طرح مشاغل اصحاب القطاع والصعوبات التي يعاني منها الفلاحين وفي سياق متصل اكد عبد المجيد الزار للشروق اون لاين ان من اهم المحطات في تاريخ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو تجديد الهياكل وكانت البداية بالمحلية ثم في مرحلة ثانية الجهوية مشيرا الى انه سيتم خلال هذه المؤتمرات التقييم ورسم استراتيجية على المدى القصير والبعيد للقطاع الفلاحي الذي لا يزال يشكو عدة صعوبات مضيفا ان المنظمة قطعت اشواطا هامة في تجاوز بعض العراقيل وتحقيق عديد المكاسب اهمها عودة الحديث عن القطاع الفلاحي مع كل الحكومات ما بعد الثورة وعن دوره المهم باعتبارها المحرك الاساسي للتنمية وفي الدورة الاقتصادية واكد السيد الزار ان القطاع الفلاحي كان مهمشا هذا وضاف ان هذه المحطة الانتخابية سيتم الاستماع الى مقترحات الفلاحين بقفصة حول الحلول. الممكنة من اجل تطوير القطاع وما يمكن للمنظمة ان تقدمه من مساعدات للفلاحين وللاشارة فان اشغال المؤتمر لا تزال متواصلة الى حين الانتهاء من المصادقة على التقرير المالي والادبي ثم الاقتراع والتصريح بالنتائج.
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عبد الملك زعلاني
اشرف صباح اليوم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار على فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة بقفصة بحضور عدد من الفلاحين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بالجهة هذا وقد تم طرح مشاغل اصحاب القطاع والصعوبات التي يعاني منها الفلاحين وفي سياق متصل اكد عبد المجيد الزار للشروق اون لاين ان من اهم المحطات في تاريخ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو تجديد الهياكل وكانت البداية بالمحلية ثم في مرحلة ثانية الجهوية مشيرا الى انه سيتم خلال هذه المؤتمرات التقييم ورسم استراتيجية على المدى القصير والبعيد للقطاع الفلاحي الذي لا يزال يشكو عدة صعوبات مضيفا ان المنظمة قطعت اشواطا هامة في تجاوز بعض العراقيل وتحقيق عديد المكاسب اهمها عودة الحديث عن القطاع الفلاحي مع كل الحكومات ما بعد الثورة وعن دوره المهم باعتبارها المحرك الاساسي للتنمية وفي الدورة الاقتصادية واكد السيد الزار ان القطاع الفلاحي كان مهمشا هذا وضاف ان هذه المحطة الانتخابية سيتم الاستماع الى مقترحات الفلاحين بقفصة حول الحلول. الممكنة من اجل تطوير القطاع وما يمكن للمنظمة ان تقدمه من مساعدات للفلاحين وللاشارة فان اشغال المؤتمر لا تزال متواصلة الى حين الانتهاء من المصادقة على التقرير المالي والادبي ثم الاقتراع والتصريح بالنتائج.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018