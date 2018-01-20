العملية الامنية للوحدات المختصة للحرس بالقصرين: العثور على جثة ارهابي ثان

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تمكنت وحدات الحرس الوطني بالإشتراك مع الجيش الوطني صباح اليوم 21 جانفي 2018 على الساعة 11.15 من العثور على جثة عنصر إرهابي ثان تمّ القضاء عليه خلال الليلة الفارطة في العملية الأمنية التي جدّت يوم امس من طرف الوحدة المختصة للحرس الوطني وقد تمّ حجز سلاح "كلاشنيكوف" ومخزن خاص به.
يأتي ذلك في سياق متابعة تمكن الوحدة المختصة للحرس الوطني بعد نصب كمين محكم من القضاء مساء يوم 20 جانفي 2018 على عنصر ارهابي جزائري خطير بمنطقة تربخانة معتمدية سبيطلة ولاية القصرين قريبا من جبل سمامة وتحقيق إصابات مباشرة في بقية عناصر المجموعة الإرهابية.
وكانت الداخلية ذكرت في بلاغ مساء أمس ، أنه بناء على معلومات مفادها قيام مجموعة إرهابية تضمّ ما بين 04 و06 عناصر تتولى النزول ليلا من جبل سمامة لرصد تحرّكات الدوريات الأمنية والعسكرية ومداهمة المنازل القريبة من الجبل المذكور للاستيلاء على المواد الغذائية، قامت الوحدة المختصة للحرس الوطني بعد عملية متابعة لتحركات العناصر الإرهابية الأخيرة طيلة 03 أيام بنصب كمين مساء السبت على الساعة السادسة إلاّ ربع بمنطقة تربخانة عمادة البراهمية معتمدية سبيطلة ولاية القصرين القريبة من جبال سمامة، بتبادل الطلق الناري مع تلك المجموعة الإرهابية.
وأشارت إلى أن عمليات التمشيط مازالت متواصلة، وأنه سيتم التنسيق مع السلط الجزائرية في الغرض.
تمكنت وحدات الحرس الوطني بالإشتراك مع الجيش الوطني صباح اليوم 21 جانفي 2018 على الساعة 11.15 من العثور على جثة عنصر إرهابي ثان تمّ القضاء عليه خلال الليلة الفارطة في العملية الأمنية التي جدّت يوم امس من طرف الوحدة المختصة للحرس الوطني وقد تمّ حجز سلاح "كلاشنيكوف" ومخزن خاص به.
يأتي ذلك في سياق متابعة تمكن الوحدة المختصة للحرس الوطني بعد نصب كمين محكم من القضاء مساء يوم 20 جانفي 2018 على عنصر ارهابي جزائري خطير بمنطقة تربخانة معتمدية سبيطلة ولاية القصرين قريبا من جبل سمامة وتحقيق إصابات مباشرة في بقية عناصر المجموعة الإرهابية.
وكانت الداخلية ذكرت في بلاغ مساء أمس ، أنه بناء على معلومات مفادها قيام مجموعة إرهابية تضمّ ما بين 04 و06 عناصر تتولى النزول ليلا من جبل سمامة لرصد تحرّكات الدوريات الأمنية والعسكرية ومداهمة المنازل القريبة من الجبل المذكور للاستيلاء على المواد الغذائية، قامت الوحدة المختصة للحرس الوطني بعد عملية متابعة لتحركات العناصر الإرهابية الأخيرة طيلة 03 أيام بنصب كمين مساء السبت على الساعة السادسة إلاّ ربع بمنطقة تربخانة عمادة البراهمية معتمدية سبيطلة ولاية القصرين القريبة من جبال سمامة، بتبادل الطلق الناري مع تلك المجموعة الإرهابية.
وأشارت إلى أن عمليات التمشيط مازالت متواصلة، وأنه سيتم التنسيق مع السلط الجزائرية في الغرض.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018