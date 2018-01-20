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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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العملية الامنية للوحدات المختصة للحرس بالقصرين: العثور على جثة ارهابي ثان
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الأولى
العملية الامنية للوحدات المختصة للحرس بالقصرين: العثور على جثة ارهابي ثان
21 جانفي 2018 | 12:09

تمكنت وحدات الحرس الوطني بالإشتراك مع الجيش الوطني صباح اليوم 21 جانفي 2018 على الساعة 11.15 من العثور على جثة عنصر إرهابي ثان تمّ القضاء عليه خلال الليلة الفارطة في العملية الأمنية التي جدّت يوم امس من طرف الوحدة المختصة للحرس الوطني وقد تمّ حجز سلاح "كلاشنيكوف" ومخزن خاص به.

يأتي ذلك في سياق متابعة تمكن الوحدة المختصة للحرس الوطني بعد نصب كمين محكم من القضاء مساء يوم 20 جانفي 2018 على عنصر ارهابي جزائري خطير بمنطقة تربخانة معتمدية سبيطلة ولاية القصرين قريبا من جبل سمامة وتحقيق إصابات مباشرة في بقية عناصر المجموعة الإرهابية.

وكانت الداخلية ذكرت في بلاغ مساء أمس ، أنه بناء على معلومات مفادها قيام مجموعة إرهابية تضمّ ما بين 04 و06 عناصر تتولى النزول ليلا من جبل سمامة لرصد تحرّكات الدوريات الأمنية والعسكرية ومداهمة المنازل القريبة من الجبل المذكور للاستيلاء على المواد الغذائية، قامت الوحدة المختصة للحرس الوطني بعد عملية متابعة لتحركات العناصر الإرهابية الأخيرة طيلة 03 أيام بنصب كمين مساء السبت على الساعة السادسة إلاّ ربع بمنطقة تربخانة عمادة البراهمية معتمدية سبيطلة ولاية القصرين القريبة من جبال سمامة، بتبادل الطلق الناري مع تلك المجموعة الإرهابية.
وأشارت إلى أن عمليات التمشيط مازالت متواصلة، وأنه سيتم التنسيق مع السلط الجزائرية في الغرض.

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الأولى
العملية الامنية للوحدات المختصة للحرس بالقصرين: العثور على جثة ارهابي ثان
21 جانفي 2018 | 12:09

تمكنت وحدات الحرس الوطني بالإشتراك مع الجيش الوطني صباح اليوم 21 جانفي 2018 على الساعة 11.15 من العثور على جثة عنصر إرهابي ثان تمّ القضاء عليه خلال الليلة الفارطة في العملية الأمنية التي جدّت يوم امس من طرف الوحدة المختصة للحرس الوطني وقد تمّ حجز سلاح "كلاشنيكوف" ومخزن خاص به.

يأتي ذلك في سياق متابعة تمكن الوحدة المختصة للحرس الوطني بعد نصب كمين محكم من القضاء مساء يوم 20 جانفي 2018 على عنصر ارهابي جزائري خطير بمنطقة تربخانة معتمدية سبيطلة ولاية القصرين قريبا من جبل سمامة وتحقيق إصابات مباشرة في بقية عناصر المجموعة الإرهابية.

وكانت الداخلية ذكرت في بلاغ مساء أمس ، أنه بناء على معلومات مفادها قيام مجموعة إرهابية تضمّ ما بين 04 و06 عناصر تتولى النزول ليلا من جبل سمامة لرصد تحرّكات الدوريات الأمنية والعسكرية ومداهمة المنازل القريبة من الجبل المذكور للاستيلاء على المواد الغذائية، قامت الوحدة المختصة للحرس الوطني بعد عملية متابعة لتحركات العناصر الإرهابية الأخيرة طيلة 03 أيام بنصب كمين مساء السبت على الساعة السادسة إلاّ ربع بمنطقة تربخانة عمادة البراهمية معتمدية سبيطلة ولاية القصرين القريبة من جبال سمامة، بتبادل الطلق الناري مع تلك المجموعة الإرهابية.
وأشارت إلى أن عمليات التمشيط مازالت متواصلة، وأنه سيتم التنسيق مع السلط الجزائرية في الغرض.

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