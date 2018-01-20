سيدي بوزيد: المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري

سفيان الأسود

الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...