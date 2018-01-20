كان في مهمة في خليج عدن: أسطول حراسة تابع للبحرية الصينية يزور تونس

أدى أسطول الحراسة ال27 التابع للبحرية الصينية زيارة ودية إلى تونس دامت خمسة أيام، من 16 إلى 20 جانفي، وهي المرة الثانية التي يقوم فيها هذا الأسطول بزيارة للبلاد.

ويتكون هذا الأسطول الذى أنهى مهمته في خليج عدن (اليمن)، من مدمرة الصواريخ "هايكو" و فرقاطة الصواريخ "يويهيانغ" وسفينة الامدادات الشاملة "بحيرة تشينغهاي".

وكان في استقباله بميناء حلق الوادي ممثلون عن الجيش الوطني وسفيرة جمهورية الصين الشعبية في تونس بيان يان هوا والملحق العسكري الصيني وانغ وي قانغ إلى جانب ممثلين عن السفارة والشركات الصينية والطلاب الوافدين ومن الجالية الصينية.

وتم بالمناسبة تنظيم حفل استقبال على سطح السفينة حضره عدد من العسكريين التونسيين وممثلون عن الاحزاب السياسية، وحوالي 30 شخصا من ممثلي البعثات الدبلوماسية في تونس ومسؤولون في عدد من الوزارات ومن بينها وزارة الشؤون الخارجية.

يذكر أن مهمة هذا الأسطول التى نفذها في خليج عدن اطلق عليها تسمية "الحراسة البحرية ومكافحة القرصنة بخليج عدن"، وبعد انهائها توجه الأسطول في طريق عودته إلى الجزائر في زيارة ودية ومنها إلى تونس، ومحطته القادمة ستكون المغرب، وفق السفارة الصينية.