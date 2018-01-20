غرفة التجارة والصناعة بصفاقس تنظم بعثة اعمال الى البرازيل..قريبا

أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، انها تعد لتوجيه بعثة اعمال بهدف استكشاف السوق البرازيلية من 19 الى 24 مارس 2018 ، وحضور فعاليات معرض "ريو اكسبو فود" (من 20 الى 22 مارس 2018 )، مما سيساهم في دفع الصادرات التونسية على غرار زيت الزيتون.

واكدت الغرفة، على موقعها الالكتروني، انها نسقت تنظيم هذه البعثة مع سفارة تونس ببرازيليا والقنصلية الشرفية لتونس في ريو دي جانيرو وغرفة التجارة العربية البرازيلية، مشيرة الى اهمية السوق الاستهلاكية البرازيلية التي تعرف، في الوقت الراهن، تنوعا في العادات الغذائية وارتفاعا في استهلاك بعض المواد المستوردة مثل زيت الزيتون.

وتلتئم تظاهرة "ريو اكسبو فود " التي تشكل حدثا هاما بالبرازيل، جمعية المساحات الكبري بريو دي جانيرو. علما وان برنامج البعثة يتضمن زيارة المعرض و لقاءات اعمال و حصص تذوق لمنتدات تونسية.