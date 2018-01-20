ريال مدريد يعرض 62 مليون جنيه استرليني لضم محمد صلاح

ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد 62 مليون جنيه استرليني لضم محمد صلاح المحترف الدولي المصري في صفوف ليفربول الإنقليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير امس أن فلورينتو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني تواصل مع وكيل اللاعب محمد صلاح حتى يتفق معه حول شروط انتقال المهاجم المصري الى مدريد مشيرة إلى أن رئيس ريال مدريد يرغب في ضم محمد صلاح مقابل مبلغا قيمته 62 مليون جنيه إسترليني .. على الا تزيد قيمة الصفقة عن هذا المبلغ.

ويشار إلى أن إدارة ريال مدريد الإسباني تسعى لتعزيز الجانب الهجومي في ظل تراجع مستوى كل من كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيمة حيث سجل الثلاثي 10 أهداف في البطولة الإسبانية لكرة القدم.