فيدرر: لن أجبر أبنائي على لعب التنس

ربما يكون نجم التنس السويسري روجيه فيدرر واحداً من أفضل لاعبي التنس على الإطلاق، لكن ذلك لا يعني أن اللاعب الفائز بـ19 لقباً في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، يرغب في أن يسلك أبناءه الـ4 نفس مساره.

ويرغب فيدرر في أن يمنح الفرصة لتوأميه ميلا روز وتشارلين ريفا (8 أعوام) لاختيار أسلوب حياتهما بمجرد وصولهما لسن المراهقة.

ويتطلع فيدرر (36 عاماً) وزوجته ميركا اللاعبة السابقة، لممارسة أبنائهما رياضة التنس بشكل ودي أولاً مع أصدقائهم، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بنقل المسيرة للمستوى الاحترافي.

وقال فيدرر، المصنف الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة: "أعتقد أنه من الرائع بالنسبة لهم أن يمارسوا الرياضة في وقت مبكر من حياتهم".

وأضاف: "هذا جيد بالنسبة لهم، الفوز، والخسارة، هذا يأتي في مرحلة لاحقة، لكنهم سيتعلمون كثيراً من هذا الأمر".

وأشار: "أعتقد أن بإمكانهم أن يصنعوا الكثير من الصداقات من خلال الرياضة، كما أن الرياضة تمنحك فرصة التعرف على نفسك بشكل أفضل، تمنح صحة أفضل".

وختم بالقول: "سعيد لأنهم يمارسون التنس قليلاً، لأن جميع معارفنا يمارس أبناؤهم التنس أيضاً".