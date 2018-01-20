سيدي بوزيد: الشروع في تدعيم وتعصير عدد من الطرقات

انطلق منذ بداية الأسبوع الجاري المشروع الخاص بتدعيم وتعصير عدد من الطرقات التابعة لبلديات سيدي بوزيد والمكناسي ومنزل بوزيان وذلك في إطار برنامج تدعيم الطرقات داخل بلديات مدن من كل ولاية (بلدية كبرى وبلدية متوسطة وبلدية صغرى).

وبين رئيس المصلحة الفنية ببلدية سيدي بوزيد محمد الصالح خصخوصي لـ(وات) ان "الكلفة الجملية لهذا المشروع تبلغ 5 فاصل 7 مليون دينار، وتشمل 24 كلم من الطرقات بداخل المنطقة المركزية (وسط) بمدينة سيدي بوزيد، وجزء من شارع محمد الخامس، وكامل طرقات حي الخضراء، إضافة الى عدد من الشوارع والانهج ببلديتي منزل بوزيان والمكناسي".