رياح قوية خاصة بالمناطق الساحلية وسحب احيانا كثيفة بالشمال

تتسم الحالة الجوية، اليوم الاحد، بهبوب رياح قوية خاصة بالمناطق الساحلية، لتهب من القطاع الغربي قوية من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل وقوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س ببقية الجهات.

وتكون السماء مغشاة بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المحلية فيما يكون البحر هائجا فشديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب فهائج ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتغشى السماء غدا، الاثنين 22 جانفي 2018، سحب عابرة على كامل البلاد.

تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل والمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س ببقية المناطق.

البحر هائج بالشمال وخليج الحمامات وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 14و 19 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و23 درجة ببقية الجهات.