انتهاء حصار فندق انتركونتيننتال في كابول ومقتل كل المسلحين

قال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن القوات الخاصة أنهت حصارا عند فندق انتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد وقتلت آخر المهاجمين الذي كان على قيد الحياة.

وقُتل مسلحان آخران اقتحما الفندق واحتجزا رهائن الليلة السابقة. وقال دانيش إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين قُتلوا كما أصيب ستة آخرون في حين تم إجلاء 153 شخصا من بينهم 41 أجنبيا .