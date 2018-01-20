قتلى في هجوم مسلح على فندق كبير بالعاصمة الأفغانية كابول

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هاجم مسلحون فندق انتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول امس السبت واحتجزوا رهائن وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن في الوقت الذي اشتعل فيه حريق في المبنى وفر نزلاء وموظفون منه.
وقال أحمد حارس ناياب مدير الفندق الذي نجح في الفرار سالما إن المسلحين دخلوا الجزء الرئيسي من الفندق من خلال مطبخ وإن الناس حاولوا الخروج وسط زخات من الرصاص.
وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن عدة أشخاص قُتلوا كما أصيب ما لا يقل عن ستة آخرين في الهجوم الذي جاء بعد أيام من تحذير أعلنته السفارة الأمريكية من احتمال تعرض فنادق في كابول لهجمات. ولكن المسؤولين لم يذكروا تفاصيل بشأن عدد الضحايا.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة هجمات في كابول أكدت الوضع المحفوف بالمخاطر في المدينة وقدرة المتشددين على توجيه ضربات تهدف إلى تقويض الثقة في الحكومة المدعومة من الغرب.
وقال مسؤولون إنه كان هناك ما يصل إلى أربعة مهاجمين وإن اثنين منهم على الأقل قُتلا مع تطهير القوات الخاصة الأفغانية الطابق الأول وصعودها للطوابق العليا بالمبنى متصدية للمهاجمين الذين كانت لديهم كمية كبيرة على ما يبدو من القنابل اليدوية.
وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن المهاجمين احتجزوا بعض موظفي ونزلاء الفندق رهائن. وقال إن بعض الأجانب كانوا من بين النزلاء ولكن لم تُعرف جنسياتهم.
ويقع فندق انتركونتيننتال على قمة تل وتحيط به حراسة مكثفة مثل معظم المباني العامة في كابول وقد سبق تعرضه لهجوم من مقاتلي حركة طالبان عام 2011.
ويعد انتركونتيننتال أحد فندقين فاخرين رئيسيين في كابول وكان من المقرر أن يستضيف مؤتمرا لتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد.
وجاء الهجوم بعد أيام من زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي لكابول للسماح لكبار ممثلي الدول الأعضاء تقييم الوضع في أفغانستان.
وأصدرت السفارة الأمريكية في كابول يوم الخميس تحذيرا إلى مواطنيها قائلة "نحن على علم بتقارير بأن جماعات متشددة ربما تخطط لهجوم على فنادق في كابول".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب الوضع وإنها على اتصال بالسلطات الأفغانية لتحديد ما إذا كان أي مواطنين أمريكيين قد تضرروا.
هاجم مسلحون فندق انتركونتيننتال في العاصمة الأفغانية كابول امس السبت واحتجزوا رهائن وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن في الوقت الذي اشتعل فيه حريق في المبنى وفر نزلاء وموظفون منه.
وقال أحمد حارس ناياب مدير الفندق الذي نجح في الفرار سالما إن المسلحين دخلوا الجزء الرئيسي من الفندق من خلال مطبخ وإن الناس حاولوا الخروج وسط زخات من الرصاص.
وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن عدة أشخاص قُتلوا كما أصيب ما لا يقل عن ستة آخرين في الهجوم الذي جاء بعد أيام من تحذير أعلنته السفارة الأمريكية من احتمال تعرض فنادق في كابول لهجمات. ولكن المسؤولين لم يذكروا تفاصيل بشأن عدد الضحايا.
ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم وهو الأحدث في سلسلة هجمات في كابول أكدت الوضع المحفوف بالمخاطر في المدينة وقدرة المتشددين على توجيه ضربات تهدف إلى تقويض الثقة في الحكومة المدعومة من الغرب.
وقال مسؤولون إنه كان هناك ما يصل إلى أربعة مهاجمين وإن اثنين منهم على الأقل قُتلا مع تطهير القوات الخاصة الأفغانية الطابق الأول وصعودها للطوابق العليا بالمبنى متصدية للمهاجمين الذين كانت لديهم كمية كبيرة على ما يبدو من القنابل اليدوية.
وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن المهاجمين احتجزوا بعض موظفي ونزلاء الفندق رهائن. وقال إن بعض الأجانب كانوا من بين النزلاء ولكن لم تُعرف جنسياتهم.
ويقع فندق انتركونتيننتال على قمة تل وتحيط به حراسة مكثفة مثل معظم المباني العامة في كابول وقد سبق تعرضه لهجوم من مقاتلي حركة طالبان عام 2011.
ويعد انتركونتيننتال أحد فندقين فاخرين رئيسيين في كابول وكان من المقرر أن يستضيف مؤتمرا لتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد.
وجاء الهجوم بعد أيام من زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي لكابول للسماح لكبار ممثلي الدول الأعضاء تقييم الوضع في أفغانستان.
وأصدرت السفارة الأمريكية في كابول يوم الخميس تحذيرا إلى مواطنيها قائلة "نحن على علم بتقارير بأن جماعات متشددة ربما تخطط لهجوم على فنادق في كابول".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب الوضع وإنها على اتصال بالسلطات الأفغانية لتحديد ما إذا كان أي مواطنين أمريكيين قد تضرروا.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
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16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018