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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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جندوبة: وفاة شاب واصابة اثنين في حادث انقلاب شاحنة صغيرة
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الأولى
جندوبة: وفاة شاب واصابة اثنين في حادث انقلاب شاحنة صغيرة
21 جانفي 2018 | 08:33

جندوبة – الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني

لقي شاب مصرعة و أصيب اخرين في حادث مرور جد في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت 20 جانفي والاحد 21 جانفي 2018 بالطريق الوطنية عدد 05 الرابطة بين جندوبة والكاف على مستوى منطقة السعادة جندوبة

وكانت شاحنة صغيرة كان على متنها ثلاثة شبان قد انقلبت بالطريق الرابطة بين جندوبة والكاف مما ءلحق بها أضرارا كبيرة وهو ما سبب لركابها كسورا وجروحا بليغة استوجبت تدخل الحماية المدنية والاسعاف وتم نقلهم نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين فارق أحدهم الحياة فور وصوله متأثرا بما لحقة من جروح وكسور رغم محاولات الاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي انقاذ حياته في حين تم الاحتفاظ بالاخرين بقسم الانعاش وقد وصفت حالتهم بالخطيرة .

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الأولى
جندوبة: وفاة شاب واصابة اثنين في حادث انقلاب شاحنة صغيرة
21 جانفي 2018 | 08:33

جندوبة – الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني

لقي شاب مصرعة و أصيب اخرين في حادث مرور جد في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت 20 جانفي والاحد 21 جانفي 2018 بالطريق الوطنية عدد 05 الرابطة بين جندوبة والكاف على مستوى منطقة السعادة جندوبة

وكانت شاحنة صغيرة كان على متنها ثلاثة شبان قد انقلبت بالطريق الرابطة بين جندوبة والكاف مما ءلحق بها أضرارا كبيرة وهو ما سبب لركابها كسورا وجروحا بليغة استوجبت تدخل الحماية المدنية والاسعاف وتم نقلهم نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين فارق أحدهم الحياة فور وصوله متأثرا بما لحقة من جروح وكسور رغم محاولات الاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي انقاذ حياته في حين تم الاحتفاظ بالاخرين بقسم الانعاش وقد وصفت حالتهم بالخطيرة .

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عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018 السّاعة 17:28
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المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
حرب ...البيروقراطية
الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...
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