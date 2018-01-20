جندوبة: وفاة شاب واصابة اثنين في حادث انقلاب شاحنة صغيرة

جندوبة – الشروق اون لاين - عبد الكريم السلطاني

لقي شاب مصرعة و أصيب اخرين في حادث مرور جد في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت 20 جانفي والاحد 21 جانفي 2018 بالطريق الوطنية عدد 05 الرابطة بين جندوبة والكاف على مستوى منطقة السعادة جندوبة

وكانت شاحنة صغيرة كان على متنها ثلاثة شبان قد انقلبت بالطريق الرابطة بين جندوبة والكاف مما ءلحق بها أضرارا كبيرة وهو ما سبب لركابها كسورا وجروحا بليغة استوجبت تدخل الحماية المدنية والاسعاف وتم نقلهم نحو المستشفى الجهوي بجندوبة أين فارق أحدهم الحياة فور وصوله متأثرا بما لحقة من جروح وكسور رغم محاولات الاطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفى الجهوي انقاذ حياته في حين تم الاحتفاظ بالاخرين بقسم الانعاش وقد وصفت حالتهم بالخطيرة .