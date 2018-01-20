مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم

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قام مجهولون، مساء أول أمس الجمعة برسم صليب معقوف على واجهة المسجد المركزي بستوكهولم. وأظهرت الصور التي نشرها المسجد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتابات نازية بالطلاء الأزرق الفاتح في مدخل مسجد سوديرمالم.
وقال محمود خلفي، إمام المسجد في تصريح صحافي إنه تم رسم الصليب المعقوف "في واجهة المسجد" مضيفا أنه "من المحزن جدا أن نرى هذه الصورة التي تذكر بالكراهية".
وأكد أن هذا المسجد استهدف 22 مرة خلال سنة 2017 وتعرض للتخريب مرتين من قبل النازيين مشيرا إلى أن أول حادث منهما وقع في سنة 2014.
وقالت إدارة المسجد، في تدوينه على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" "مرة أخرى يتم استهداف مسجد ستوكهولم"، مضيفة أنه "لسوء الحظ ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المسجد للتخريب".
ويضم المسجد الذي يمكن أن يستوعب نحو 2000 شخص مكتبة وقاعة للألعاب الرياضية ومكاتب وقاعات للمؤتمرات ومطبخا كبيرا.
قام مجهولون، مساء أول أمس الجمعة برسم صليب معقوف على واجهة المسجد المركزي بستوكهولم. وأظهرت الصور التي نشرها المسجد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتابات نازية بالطلاء الأزرق الفاتح في مدخل مسجد سوديرمالم.
وقال محمود خلفي، إمام المسجد في تصريح صحافي إنه تم رسم الصليب المعقوف "في واجهة المسجد" مضيفا أنه "من المحزن جدا أن نرى هذه الصورة التي تذكر بالكراهية".
وأكد أن هذا المسجد استهدف 22 مرة خلال سنة 2017 وتعرض للتخريب مرتين من قبل النازيين مشيرا إلى أن أول حادث منهما وقع في سنة 2014.
وقالت إدارة المسجد، في تدوينه على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" "مرة أخرى يتم استهداف مسجد ستوكهولم"، مضيفة أنه "لسوء الحظ ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المسجد للتخريب".
ويضم المسجد الذي يمكن أن يستوعب نحو 2000 شخص مكتبة وقاعة للألعاب الرياضية ومكاتب وقاعات للمؤتمرات ومطبخا كبيرا.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018