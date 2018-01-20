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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم
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الأولى
مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم
21 جانفي 2018 | 08:19

قام مجهولون، مساء أول أمس الجمعة برسم صليب معقوف على واجهة المسجد المركزي بستوكهولم. وأظهرت الصور التي نشرها المسجد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتابات نازية بالطلاء الأزرق الفاتح في مدخل مسجد سوديرمالم.

وقال محمود خلفي، إمام المسجد في تصريح صحافي إنه تم رسم الصليب المعقوف "في واجهة المسجد" مضيفا أنه "من المحزن جدا أن نرى هذه الصورة التي تذكر بالكراهية".

وأكد أن هذا المسجد استهدف 22 مرة خلال سنة 2017 وتعرض للتخريب مرتين من قبل النازيين مشيرا إلى أن أول حادث منهما وقع في سنة 2014.

وقالت إدارة المسجد، في تدوينه على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" "مرة أخرى يتم استهداف مسجد ستوكهولم"، مضيفة أنه "لسوء الحظ ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المسجد للتخريب".

ويضم المسجد الذي يمكن أن يستوعب نحو 2000 شخص مكتبة وقاعة للألعاب الرياضية ومكاتب وقاعات للمؤتمرات ومطبخا كبيرا.

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الأولى
مجهولون يعتدون على مسجد في ستوكهولم
21 جانفي 2018 | 08:19

قام مجهولون، مساء أول أمس الجمعة برسم صليب معقوف على واجهة المسجد المركزي بستوكهولم. وأظهرت الصور التي نشرها المسجد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كتابات نازية بالطلاء الأزرق الفاتح في مدخل مسجد سوديرمالم.

وقال محمود خلفي، إمام المسجد في تصريح صحافي إنه تم رسم الصليب المعقوف "في واجهة المسجد" مضيفا أنه "من المحزن جدا أن نرى هذه الصورة التي تذكر بالكراهية".

وأكد أن هذا المسجد استهدف 22 مرة خلال سنة 2017 وتعرض للتخريب مرتين من قبل النازيين مشيرا إلى أن أول حادث منهما وقع في سنة 2014.

وقالت إدارة المسجد، في تدوينه على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" "مرة أخرى يتم استهداف مسجد ستوكهولم"، مضيفة أنه "لسوء الحظ ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها المسجد للتخريب".

ويضم المسجد الذي يمكن أن يستوعب نحو 2000 شخص مكتبة وقاعة للألعاب الرياضية ومكاتب وقاعات للمؤتمرات ومطبخا كبيرا.

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