"بنزين" في عرضه الخاص: يكرم علي بن عبد الله بحضور صناع السينما التونسية

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احتضنت قاعة الكوليزي ليلة الجمعة 19 جانفي العرض الخاص لفيلم "بنزين"، إخراج سارة عبيدي وبطولة كل من سندس بلحسن، علي اليحياوي، فاطمة بن سعيدان، جمال شندول ومكرم السنهوري.
العرض الخاص لبنزين، حضره عدد كبير من السينمائيين التونسيين وفاء لصانع الصورة علي بن عبد الله منتج ومدير تصوير "بنزين" ولم تجد مخرجة العمل وزوجة الراحل سارة عبيدي من الكلام الكثير لتعبير عن غياب علي بن عبد الله ، الذي حلم بمشاهدة الفيلم صحبة الجمهور في عرضه الأول.
"بنزين"عن وجع فقدان الابن دون معرفة مصيره ..سالم وحليمة زوجان يقطنان قرية منعزلة على حدود البلاد اين تزدهر التجارة الموازية ويبحث أهلها عن سبل للحياة والعيش الكريم،ينتظران خبرا عن ولدهما الوحيد ، الذي اختار البحر طريقا لحلمه بغد أجمل في الضفة الأوروبية من المتوسط...
"بنزين" الوجه الآخر للهجرة غير الشرعية، معاناة الأهل في ظل غياب دولة تساند مواطنيها في محنهم وتتجاهل مصير شبابها ومستقبلهم الضائع بين أرض تونس الغارقة في الفوضى والحلم بالثراء في بلاد الغرب.
"بنزين" في عرضه الخاص واكبه نخبة من الساسة والمثقفين والسينمائين منهم حمة الهمامي ، حكيم بن حمودة، زياد الأخضر ، بشرى بن حميدة، مديرة مركز السينما والصورة شيراز العتيري، المنتجة درة بوشوشة وعدد كبير من المخرجيين التونسيين بمختلف أجيالهم على غرار عبد اللطيف بن عمار، نوفل صاحب الطابع، ابراهيم لطيف، محمد دمق، مراد بالشيخ، أنيس الأسود، علاء الدين سليم إلى جانب نخبة من أهل المسرح والتمثيل ممن تعاون مع الراحل علي بن عبد الله أو تتلمذوا على يديه.
احتضنت قاعة الكوليزي ليلة الجمعة 19 جانفي العرض الخاص لفيلم "بنزين"، إخراج سارة عبيدي وبطولة كل من سندس بلحسن، علي اليحياوي، فاطمة بن سعيدان، جمال شندول ومكرم السنهوري.
العرض الخاص لبنزين، حضره عدد كبير من السينمائيين التونسيين وفاء لصانع الصورة علي بن عبد الله منتج ومدير تصوير "بنزين" ولم تجد مخرجة العمل وزوجة الراحل سارة عبيدي من الكلام الكثير لتعبير عن غياب علي بن عبد الله ، الذي حلم بمشاهدة الفيلم صحبة الجمهور في عرضه الأول.
"بنزين"عن وجع فقدان الابن دون معرفة مصيره ..سالم وحليمة زوجان يقطنان قرية منعزلة على حدود البلاد اين تزدهر التجارة الموازية ويبحث أهلها عن سبل للحياة والعيش الكريم،ينتظران خبرا عن ولدهما الوحيد ، الذي اختار البحر طريقا لحلمه بغد أجمل في الضفة الأوروبية من المتوسط...
"بنزين" الوجه الآخر للهجرة غير الشرعية، معاناة الأهل في ظل غياب دولة تساند مواطنيها في محنهم وتتجاهل مصير شبابها ومستقبلهم الضائع بين أرض تونس الغارقة في الفوضى والحلم بالثراء في بلاد الغرب.
"بنزين" في عرضه الخاص واكبه نخبة من الساسة والمثقفين والسينمائين منهم حمة الهمامي ، حكيم بن حمودة، زياد الأخضر ، بشرى بن حميدة، مديرة مركز السينما والصورة شيراز العتيري، المنتجة درة بوشوشة وعدد كبير من المخرجيين التونسيين بمختلف أجيالهم على غرار عبد اللطيف بن عمار، نوفل صاحب الطابع، ابراهيم لطيف، محمد دمق، مراد بالشيخ، أنيس الأسود، علاء الدين سليم إلى جانب نخبة من أهل المسرح والتمثيل ممن تعاون مع الراحل علي بن عبد الله أو تتلمذوا على يديه.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018