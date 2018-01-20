"بنزين" في عرضه الخاص: يكرم علي بن عبد الله بحضور صناع السينما التونسية

احتضنت قاعة الكوليزي ليلة الجمعة 19 جانفي العرض الخاص لفيلم "بنزين"، إخراج سارة عبيدي وبطولة كل من سندس بلحسن، علي اليحياوي، فاطمة بن سعيدان، جمال شندول ومكرم السنهوري.

العرض الخاص لبنزين، حضره عدد كبير من السينمائيين التونسيين وفاء لصانع الصورة علي بن عبد الله منتج ومدير تصوير "بنزين" ولم تجد مخرجة العمل وزوجة الراحل سارة عبيدي من الكلام الكثير لتعبير عن غياب علي بن عبد الله ، الذي حلم بمشاهدة الفيلم صحبة الجمهور في عرضه الأول.

"بنزين"عن وجع فقدان الابن دون معرفة مصيره ..سالم وحليمة زوجان يقطنان قرية منعزلة على حدود البلاد اين تزدهر التجارة الموازية ويبحث أهلها عن سبل للحياة والعيش الكريم،ينتظران خبرا عن ولدهما الوحيد ، الذي اختار البحر طريقا لحلمه بغد أجمل في الضفة الأوروبية من المتوسط...

"بنزين" الوجه الآخر للهجرة غير الشرعية، معاناة الأهل في ظل غياب دولة تساند مواطنيها في محنهم وتتجاهل مصير شبابها ومستقبلهم الضائع بين أرض تونس الغارقة في الفوضى والحلم بالثراء في بلاد الغرب.

"بنزين" في عرضه الخاص واكبه نخبة من الساسة والمثقفين والسينمائين منهم حمة الهمامي ، حكيم بن حمودة، زياد الأخضر ، بشرى بن حميدة، مديرة مركز السينما والصورة شيراز العتيري، المنتجة درة بوشوشة وعدد كبير من المخرجيين التونسيين بمختلف أجيالهم على غرار عبد اللطيف بن عمار، نوفل صاحب الطابع، ابراهيم لطيف، محمد دمق، مراد بالشيخ، أنيس الأسود، علاء الدين سليم إلى جانب نخبة من أهل المسرح والتمثيل ممن تعاون مع الراحل علي بن عبد الله أو تتلمذوا على يديه.