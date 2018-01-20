المظيلة: حالة احتقان بسبب نتائج انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة

مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني: شهدت هذه الليلة مدينة المظيلة احتجاجات من قبل عدد من شباب المدينة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة بعد الإعلان عن الدفعة الأخيرة من النتائج حيث عمد المحتجون إلى غلق الطريق وسط المدينة وحرق العجلات المطاطية فيما تدخلت وحدات أمنية من أجل تفريق المحتجين باستعمال لاكريموجان.