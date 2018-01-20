سوسة: الجمعية التونسية لعلوم الزكاة تقدم تقديرات حول القيمة المحتملة لأموال الزكاة لـ2017

-
00:35المظيلة: حالة احتقان بسبب نتائج انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة
21 جانفي 2018
-
-
00:16بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة"
21 جانفي 2018
-
00:01ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد إغلاقه بسبب اشتباكات
21 جانفي 2018
-
-
23:19سوسة: القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش
20 جانفي 2018
-
22:41الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب جبل سمامة
20 جانفي 2018
-
22:26براءة نابليون من تحطيم أنف أبو الهول في مصر (صورة)
20 جانفي 2018
-
22:05الحمامات: سرقة التجهيزات الصوتية بجامع الصديق
20 جانفي 2018
-
21:45الهند: مصرع 17 شخصا باندلاع حريق داخل مصنع
20 جانفي 2018
-
21:31الحمامي: "لن يصنّف الصيدلي في المستقبل ضمن السلك شبه الطبي "
20 جانفي 2018
-
21:14سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات أنقرة بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
20 جانفي 2018
-
21:06جبل سمامة: القضاء على إرهابي خطير
20 جانفي 2018
-
20:54حصيلة حملة مكافحة الفساد: وضع 22 شخصا تحت الاقامة الجبرية وايقاف 33 موظفا
20 جانفي 2018
-
20:38بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة العدلية بالبحيرة سابقا
20 جانفي 2018
-
-
20:08بطولة القسم الوطني (أ) كرة السلة: النادي الافريقي يتاهل الى مرحلة التتويج
20 جانفي 2018
-
-
19:45كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني "أ"
20 جانفي 2018
-
19:34الشرطة البريطانية توقف طيارا ثملا قبيل الإقلاع بدقائق
20 جانفي 2018
قدّمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مساء اليوم السبت 20 جانفي 2018، بمناسبة افتتاح المجلس الوطني الخامس لها والمنعقد في مدينة سوسة جملة من الأرقام والنسب المئوية الجديدة حول القيمة المحتملة لأموال الزكاة لسنة 2017 في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وقد بيّنت دراسة قامت بها الجمعية التونسية لعلوم الزكاة انه يمكن توفير مبلغ شهري بـ 370 دينارا كقيمة أموال الزكاة المودعة بالبنوك التونسية لسنة 2017 لكل عائلة معوزة، على اعتبار أن وزارة الشؤون الاجتماعية أحصت 250 ألف عائلة تونسية معوزة.
كما يمكن وفق نفس الدراسة توفير 71 كلغ من زيت الزيتون لكل عائلة معوزة بعنوان زكاة صابة الزيتون السنوية وكذلك 73 كلغ من التمور بعنوان زكاة صابة التمور السنوية.
وأكدت الدراسة أن الزكاة السنوية على الأسهم المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية يمكن ان توفر 54 ألف خط استثماري بقيمة 10 آلاف دينار لكل عاطل عن العمل.
وناقش المشاركون في المجلس الوطني الخامس للجمعية التونسية لعلوم الزكاة الذي وضع تحت شعار " لنتحدث عن الزكاة " مشروع قانون مؤسسة الزكاة التونسية الذي تمّت إحالته منذ السنة المنقضية الى رئاسة الحكومة.
وقد أعرب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، محمد مقديش، عن أمله في أن تتم الموافقة على بعث مؤسسة زكاة تونسية تقنّن عملية جمع أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها بكل شفافية ونجاعة وفق تقديره، مؤكدا ان هذه المؤسسة ستكون تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد تم على هامش هذه التظاهرة تدشين فرع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة بولاية سوسة وهو الفرع الرابع الذي تبعثه الجمعية بعد فروع صفاقس وقفصة والعاصمة التي تم تدشينها في 2013 و2014
قدّمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مساء اليوم السبت 20 جانفي 2018، بمناسبة افتتاح المجلس الوطني الخامس لها والمنعقد في مدينة سوسة جملة من الأرقام والنسب المئوية الجديدة حول القيمة المحتملة لأموال الزكاة لسنة 2017 في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وقد بيّنت دراسة قامت بها الجمعية التونسية لعلوم الزكاة انه يمكن توفير مبلغ شهري بـ 370 دينارا كقيمة أموال الزكاة المودعة بالبنوك التونسية لسنة 2017 لكل عائلة معوزة، على اعتبار أن وزارة الشؤون الاجتماعية أحصت 250 ألف عائلة تونسية معوزة.
كما يمكن وفق نفس الدراسة توفير 71 كلغ من زيت الزيتون لكل عائلة معوزة بعنوان زكاة صابة الزيتون السنوية وكذلك 73 كلغ من التمور بعنوان زكاة صابة التمور السنوية.
وأكدت الدراسة أن الزكاة السنوية على الأسهم المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية يمكن ان توفر 54 ألف خط استثماري بقيمة 10 آلاف دينار لكل عاطل عن العمل.
وناقش المشاركون في المجلس الوطني الخامس للجمعية التونسية لعلوم الزكاة الذي وضع تحت شعار " لنتحدث عن الزكاة " مشروع قانون مؤسسة الزكاة التونسية الذي تمّت إحالته منذ السنة المنقضية الى رئاسة الحكومة.
وقد أعرب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، محمد مقديش، عن أمله في أن تتم الموافقة على بعث مؤسسة زكاة تونسية تقنّن عملية جمع أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها بكل شفافية ونجاعة وفق تقديره، مؤكدا ان هذه المؤسسة ستكون تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد تم على هامش هذه التظاهرة تدشين فرع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة بولاية سوسة وهو الفرع الرابع الذي تبعثه الجمعية بعد فروع صفاقس وقفصة والعاصمة التي تم تدشينها في 2013 و2014
-
00:35المظيلة: حالة احتقان بسبب نتائج انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة
21 جانفي 2018
-
-
00:16بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة"
21 جانفي 2018
-
00:01ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد إغلاقه بسبب اشتباكات
21 جانفي 2018
-
-
23:19سوسة: القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش
20 جانفي 2018
-
22:41الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب جبل سمامة
20 جانفي 2018
-
22:26براءة نابليون من تحطيم أنف أبو الهول في مصر (صورة)
20 جانفي 2018
-
22:05الحمامات: سرقة التجهيزات الصوتية بجامع الصديق
20 جانفي 2018
-
21:45الهند: مصرع 17 شخصا باندلاع حريق داخل مصنع
20 جانفي 2018
-
21:31الحمامي: "لن يصنّف الصيدلي في المستقبل ضمن السلك شبه الطبي "
20 جانفي 2018
-
21:14سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات أنقرة بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
20 جانفي 2018
-
21:06جبل سمامة: القضاء على إرهابي خطير
20 جانفي 2018
-
20:54حصيلة حملة مكافحة الفساد: وضع 22 شخصا تحت الاقامة الجبرية وايقاف 33 موظفا
20 جانفي 2018
-
20:38بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة العدلية بالبحيرة سابقا
20 جانفي 2018
-
-
20:08بطولة القسم الوطني (أ) كرة السلة: النادي الافريقي يتاهل الى مرحلة التتويج
20 جانفي 2018
-
-
19:45كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني "أ"
20 جانفي 2018
-
19:34الشرطة البريطانية توقف طيارا ثملا قبيل الإقلاع بدقائق
20 جانفي 2018