بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة"

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نجت أم وابنها الرضيع من موت محقق عندما هوت شجرة ضخمة على بعد سنتيمترات قليلة منهما، في فيديو سجلته كاميرا مراقبة في هولندا.
ووقع الحادث في قرية هورست في مقاطعة ليبمورغ جنوبي هولندا، الخميس، عندما اقتلعت الرياح الشديدة شجرة ضخمة من جذورها.
وحالما هوت الشجرة حطمت واجهة الطابق الثاني من بناية مجاورة، دون أن تصاب الأم وابنها اللذين كانا بالمكان.
وتعرضت هولندا الخميس إلى رياح قوية، أدت إلى شل حركة القطارات والسفن، ودفعت مطارا في العاصمة أمستردام إلى إلغاء الرحلات.
وذكر معهد الأرصاد الجوية الهولندي أنه وضع جزءا كبيرا من البلاد في حالة الإنذار القصوى بسبب الرياح الشديدة.
نجت أم وابنها الرضيع من موت محقق عندما هوت شجرة ضخمة على بعد سنتيمترات قليلة منهما، في فيديو سجلته كاميرا مراقبة في هولندا.
ووقع الحادث في قرية هورست في مقاطعة ليبمورغ جنوبي هولندا، الخميس، عندما اقتلعت الرياح الشديدة شجرة ضخمة من جذورها.
وحالما هوت الشجرة حطمت واجهة الطابق الثاني من بناية مجاورة، دون أن تصاب الأم وابنها اللذين كانا بالمكان.
وتعرضت هولندا الخميس إلى رياح قوية، أدت إلى شل حركة القطارات والسفن، ودفعت مطارا في العاصمة أمستردام إلى إلغاء الرحلات.
وذكر معهد الأرصاد الجوية الهولندي أنه وضع جزءا كبيرا من البلاد في حالة الإنذار القصوى بسبب الرياح الشديدة.
-
00:35المظيلة: حالة احتقان بسبب نتائج انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة
21 جانفي 2018
-
-
00:16بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة"
21 جانفي 2018
-
00:01ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد إغلاقه بسبب اشتباكات
21 جانفي 2018
-
-
23:19سوسة: القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش
20 جانفي 2018
-
22:41الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب جبل سمامة
20 جانفي 2018
-
22:26براءة نابليون من تحطيم أنف أبو الهول في مصر (صورة)
20 جانفي 2018
-
22:05الحمامات: سرقة التجهيزات الصوتية بجامع الصديق
20 جانفي 2018
-
21:45الهند: مصرع 17 شخصا باندلاع حريق داخل مصنع
20 جانفي 2018
-
21:31الحمامي: "لن يصنّف الصيدلي في المستقبل ضمن السلك شبه الطبي "
20 جانفي 2018
-
21:14سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات أنقرة بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
20 جانفي 2018
-
21:06جبل سمامة: القضاء على إرهابي خطير
20 جانفي 2018
-
20:54حصيلة حملة مكافحة الفساد: وضع 22 شخصا تحت الاقامة الجبرية وايقاف 33 موظفا
20 جانفي 2018
-
20:38بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة العدلية بالبحيرة سابقا
20 جانفي 2018
-
-
20:08بطولة القسم الوطني (أ) كرة السلة: النادي الافريقي يتاهل الى مرحلة التتويج
20 جانفي 2018
-
-
19:45كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني "أ"
20 جانفي 2018
-
19:34الشرطة البريطانية توقف طيارا ثملا قبيل الإقلاع بدقائق
20 جانفي 2018