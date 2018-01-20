ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد إغلاقه بسبب اشتباكات

-
00:35المظيلة: حالة احتقان بسبب نتائج انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة
21 جانفي 2018
-
-
00:16بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة"
21 جانفي 2018
-
00:01ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد إغلاقه بسبب اشتباكات
21 جانفي 2018
-
-
23:19سوسة: القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش
20 جانفي 2018
-
22:41الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب جبل سمامة
20 جانفي 2018
-
22:26براءة نابليون من تحطيم أنف أبو الهول في مصر (صورة)
20 جانفي 2018
-
22:05الحمامات: سرقة التجهيزات الصوتية بجامع الصديق
20 جانفي 2018
-
21:45الهند: مصرع 17 شخصا باندلاع حريق داخل مصنع
20 جانفي 2018
-
21:31الحمامي: "لن يصنّف الصيدلي في المستقبل ضمن السلك شبه الطبي "
20 جانفي 2018
-
21:14سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات أنقرة بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
20 جانفي 2018
-
21:06جبل سمامة: القضاء على إرهابي خطير
20 جانفي 2018
-
20:54حصيلة حملة مكافحة الفساد: وضع 22 شخصا تحت الاقامة الجبرية وايقاف 33 موظفا
20 جانفي 2018
-
20:38بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة العدلية بالبحيرة سابقا
20 جانفي 2018
-
-
20:08بطولة القسم الوطني (أ) كرة السلة: النادي الافريقي يتاهل الى مرحلة التتويج
20 جانفي 2018
-
-
19:45كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني "أ"
20 جانفي 2018
-
19:34الشرطة البريطانية توقف طيارا ثملا قبيل الإقلاع بدقائق
20 جانفي 2018
أعادت السلطات اليوم السبت، فتح المطار الوحيد الذى كان يعمل فى العاصمة الليبية طرابلس بعد 5 أيام من إغلاقه بسبب اشتباكات دامية أسفرت عن أضرار فى عدد من طائرات الركاب.
وبدا أن مطار معيتيقة، الواقع إلى الشرق مباشرة من وسط العاصمة طرابلس، يعمل كالمعتاد إذ شغل الركاب صالات السفر والوصول بالمطار.
وقال مسئول فى المطار طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية "جرى استئناف كل الرحلات المحلية والدولية"، وأضاف "لم ترد تقارير عن أى مشكلات فنية وصار الأمن تحت السيطرة".
ودار قتال ضار بين قوة الردع الخاصة، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا، وجماعة مسلحة متمركزة فى حى تاجوراء بالمدينة.
وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون، وسارعت شركات الطيران الليبية الأربع التى تشغل رحلات من مطار معيتيقة لإصلاح أو استبدال الطائرات التى تضررت بطلقات نارية أو قصف المدفعية لدى وقوفها فى أماكن الانتظار بالمطار أثناء القتال.
أعادت السلطات اليوم السبت، فتح المطار الوحيد الذى كان يعمل فى العاصمة الليبية طرابلس بعد 5 أيام من إغلاقه بسبب اشتباكات دامية أسفرت عن أضرار فى عدد من طائرات الركاب.
وبدا أن مطار معيتيقة، الواقع إلى الشرق مباشرة من وسط العاصمة طرابلس، يعمل كالمعتاد إذ شغل الركاب صالات السفر والوصول بالمطار.
وقال مسئول فى المطار طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية "جرى استئناف كل الرحلات المحلية والدولية"، وأضاف "لم ترد تقارير عن أى مشكلات فنية وصار الأمن تحت السيطرة".
ودار قتال ضار بين قوة الردع الخاصة، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا، وجماعة مسلحة متمركزة فى حى تاجوراء بالمدينة.
وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون، وسارعت شركات الطيران الليبية الأربع التى تشغل رحلات من مطار معيتيقة لإصلاح أو استبدال الطائرات التى تضررت بطلقات نارية أو قصف المدفعية لدى وقوفها فى أماكن الانتظار بالمطار أثناء القتال.
-
00:35المظيلة: حالة احتقان بسبب نتائج انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة
21 جانفي 2018
-
-
00:16بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة"
21 جانفي 2018
-
00:01ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد إغلاقه بسبب اشتباكات
21 جانفي 2018
-
-
23:19سوسة: القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش
20 جانفي 2018
-
22:41الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب جبل سمامة
20 جانفي 2018
-
22:26براءة نابليون من تحطيم أنف أبو الهول في مصر (صورة)
20 جانفي 2018
-
22:05الحمامات: سرقة التجهيزات الصوتية بجامع الصديق
20 جانفي 2018
-
21:45الهند: مصرع 17 شخصا باندلاع حريق داخل مصنع
20 جانفي 2018
-
21:31الحمامي: "لن يصنّف الصيدلي في المستقبل ضمن السلك شبه الطبي "
20 جانفي 2018
-
21:14سوريا تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات أنقرة بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
20 جانفي 2018
-
21:06جبل سمامة: القضاء على إرهابي خطير
20 جانفي 2018
-
20:54حصيلة حملة مكافحة الفساد: وضع 22 شخصا تحت الاقامة الجبرية وايقاف 33 موظفا
20 جانفي 2018
-
20:38بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة العدلية بالبحيرة سابقا
20 جانفي 2018
-
-
20:08بطولة القسم الوطني (أ) كرة السلة: النادي الافريقي يتاهل الى مرحلة التتويج
20 جانفي 2018
-
-
19:45كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني "أ"
20 جانفي 2018
-
19:34الشرطة البريطانية توقف طيارا ثملا قبيل الإقلاع بدقائق
20 جانفي 2018