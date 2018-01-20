ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد إغلاقه بسبب اشتباكات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعادت السلطات اليوم السبت، فتح المطار الوحيد الذى كان يعمل فى العاصمة الليبية طرابلس بعد 5 أيام من إغلاقه بسبب اشتباكات دامية أسفرت عن أضرار فى عدد من طائرات الركاب.

وبدا أن مطار معيتيقة، الواقع إلى الشرق مباشرة من وسط العاصمة طرابلس، يعمل كالمعتاد إذ شغل الركاب صالات السفر والوصول بالمطار.

وقال مسئول فى المطار طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية "جرى استئناف كل الرحلات المحلية والدولية"، وأضاف "لم ترد تقارير عن أى مشكلات فنية وصار الأمن تحت السيطرة".

ودار قتال ضار بين قوة الردع الخاصة، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا، وجماعة مسلحة متمركزة فى حى تاجوراء بالمدينة.

وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون، وسارعت شركات الطيران الليبية الأربع التى تشغل رحلات من مطار معيتيقة لإصلاح أو استبدال الطائرات التى تضررت بطلقات نارية أو قصف المدفعية لدى وقوفها فى أماكن الانتظار بالمطار أثناء القتال.

رويترز