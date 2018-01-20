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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
سفيان الأسود
حرب ...البيروقراطية
الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...
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الأولى
كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 21 جانفي 2018

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الأولى
كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 21 جانفي 2018

كاريكاتور اليوم

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المظيلة: حالة احتقان بسبب نتائج انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة
21 جانفي 2018 السّاعة 00:35
مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني: شهدت هذه الليلة مدينة المظيلة احتجاجات من قبل عدد من شباب...
المزيد >>
سوسة: الجمعية التونسية لعلوم الزكاة تقدم تقديرات حول القيمة المحتملة لأموال الزكاة لـ2017
21 جانفي 2018 السّاعة 00:23
قدّمت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مساء اليوم السبت 20 جانفي 2018، بمناسبة افتتاح المجلس الوطني الخامس لها...
المزيد >>
بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة"
21 جانفي 2018 السّاعة 00:16
نجت أم وابنها الرضيع من موت محقق عندما هوت شجرة ضخمة على بعد سنتيمترات قليلة منهما، في فيديو سجلته كاميرا...
المزيد >>
ليبيا: إعادة فتح مطار معيتيقة بعد إغلاقه بسبب اشتباكات
21 جانفي 2018 السّاعة 00:01
أعادت السلطات اليوم السبت، فتح المطار الوحيد الذى كان يعمل فى العاصمة الليبية طرابلس بعد 5 أيام من إغلاقه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
حرب ...البيروقراطية
الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة... غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي كريستيانو رونالدو يتلقى عرضًا خياليًا البنك الافريقي للتنمية يتوقع نموا مشروطا للاقتصاد... كرة اليد: مصباح الصانعي يغادر رسميا "شومبيري"
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