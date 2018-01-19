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يوم السبت 20 جانفي 2018
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بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
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الأولى
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 | 18:06

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من شأنها تشجيع الحكومة الفرنسية والدول الأوروبية على الخطوة ذاتها.

وأشارت الصحيفة في مقالها، إلى أن بلدية جينفيلييه بمقاطعة أوست دو سين، سوف تعترف رسميا بدولة فلسطين، وسيوقع قرار الاعتراف رسميا بعد غد  الاثنين 22 جانفي الجاري، وأعلنت البلدية أن مروان البرغوثي القائد الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، والذي منح مواطنة شرفية في عشرات المدن الفرنسية هو الشخصية الشرفية لهذا الاعتراف.

وقال باتريس ليكليرك رئيس بلدية جيفيلييه: "الرئيس إيمانويل ماكرون يرفض اعتراف فرنسا بهذه الطريقة، ولكن إذا ما أقدمت آلاف المقاطعات والبلديات على هذه الخطوة، فإن هذا سيؤدي إلى أن تعترف فرنسا رسميا بالدولة الفلسطينية"، وحث باقي البلديات والمقاطعات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراء ذاته.

ووفقا لصحيفة "لوفيغارو"، فإن "بلديات سانت وبوندي وفيتري سوغسين في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين".

وفي سياق منفصل، يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين المقبل، وأعلن وزير خارجية فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن عباس سيدعو الوزراء الأوروبيين إلى الاعتراف بدولة فلسطين، على حدود الرابع من جوان عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال العامين الماضيين، طالب أكثر من 10 برلمانات أوروبية حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات قالت: إنها "ستقدم على هذه الخطوة في الوقت المناسب"، دون تحديد موعد زمني.

وتكثف السلطة الفلسطينية من تحركاتها الخارجية في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

 

وكالات
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بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...
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المزيد من الأخبار...
الأولى
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 | 18:06

ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من شأنها تشجيع الحكومة الفرنسية والدول الأوروبية على الخطوة ذاتها.

وأشارت الصحيفة في مقالها، إلى أن بلدية جينفيلييه بمقاطعة أوست دو سين، سوف تعترف رسميا بدولة فلسطين، وسيوقع قرار الاعتراف رسميا بعد غد  الاثنين 22 جانفي الجاري، وأعلنت البلدية أن مروان البرغوثي القائد الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، والذي منح مواطنة شرفية في عشرات المدن الفرنسية هو الشخصية الشرفية لهذا الاعتراف.

وقال باتريس ليكليرك رئيس بلدية جيفيلييه: "الرئيس إيمانويل ماكرون يرفض اعتراف فرنسا بهذه الطريقة، ولكن إذا ما أقدمت آلاف المقاطعات والبلديات على هذه الخطوة، فإن هذا سيؤدي إلى أن تعترف فرنسا رسميا بالدولة الفلسطينية"، وحث باقي البلديات والمقاطعات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراء ذاته.

ووفقا لصحيفة "لوفيغارو"، فإن "بلديات سانت وبوندي وفيتري سوغسين في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين".

وفي سياق منفصل، يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين المقبل، وأعلن وزير خارجية فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أن عباس سيدعو الوزراء الأوروبيين إلى الاعتراف بدولة فلسطين، على حدود الرابع من جوان عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وخلال العامين الماضيين، طالب أكثر من 10 برلمانات أوروبية حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات قالت: إنها "ستقدم على هذه الخطوة في الوقت المناسب"، دون تحديد موعد زمني.

وتكثف السلطة الفلسطينية من تحركاتها الخارجية في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

 

وكالات
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بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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