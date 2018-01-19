وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية

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أكّد وزير العدل غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح اليوم بمدينة سوسة أشغال المنتدى الدولي الذي نظمته جمعية القاضيات التونسيات حول " دور المرأة القاضية في إرساء الديمقراطية"، بحضور رئيسة الجمعية العالمية للقاضيات ووزيرة العدل بالمكسيك وعدد هام من رجال ونساء القضاء في تونس والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، حرص وزارة العدل على مواصلة تعزيز إسهامات المرأة القاضية في مختلف المجالات القانونية والقضائية. مذكرا بما تبذله القاضيات من جهود جبارة في سبيل تحقيق العدالة ونصرة الحق والقانون، لاسيما من خلال انخراطها في عدد هام من الجمعيات والمنظمات ومختلف مكونات المجتمع المدني طيلة المرحلة الانتقالية ومسار البناء الديمقراطي الذي تعيش على وقعه تونس.
وأضاف وزير العدل أن المرأة القاضية كان لها دور بارز في مسار تحقيق استقلالية القضاء في تونس وتركيز المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى التطور الحاصل في عدد النساء القاضيات الذي يقدر حاليا ب 41 بالمائة من مجموع القضاة العدليين بالنسبة للسنة القضائية 2016/2017، كما تمثل النسبة 48 بالمائة في جميع أصناف القضاء العدلي والإداري والمالي وهي نسبة قابلة للارتفاع تبعا لارتفاع عدد الطالبات المتخرجات من الجامعات والملتحقات بالمعهد الأعلى للقضاء.
وأردف غازي الجريبي أن تواجد المرأة في القضاء لم يكن كميا فقط بل كان نوعيا من خلال تقلدها مختلف الخطط القضائية وقد أثبتت جدارة وكفاءة عالية، وهو ما يعد محل إجماع في العائلة القضائية الموسعة، ما جعل وزارة العدل حريصة على المضي في دعم هذا المسار وتعزيزه.
أكّد وزير العدل غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح اليوم بمدينة سوسة أشغال المنتدى الدولي الذي نظمته جمعية القاضيات التونسيات حول " دور المرأة القاضية في إرساء الديمقراطية"، بحضور رئيسة الجمعية العالمية للقاضيات ووزيرة العدل بالمكسيك وعدد هام من رجال ونساء القضاء في تونس والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، حرص وزارة العدل على مواصلة تعزيز إسهامات المرأة القاضية في مختلف المجالات القانونية والقضائية. مذكرا بما تبذله القاضيات من جهود جبارة في سبيل تحقيق العدالة ونصرة الحق والقانون، لاسيما من خلال انخراطها في عدد هام من الجمعيات والمنظمات ومختلف مكونات المجتمع المدني طيلة المرحلة الانتقالية ومسار البناء الديمقراطي الذي تعيش على وقعه تونس.
وأضاف وزير العدل أن المرأة القاضية كان لها دور بارز في مسار تحقيق استقلالية القضاء في تونس وتركيز المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى التطور الحاصل في عدد النساء القاضيات الذي يقدر حاليا ب 41 بالمائة من مجموع القضاة العدليين بالنسبة للسنة القضائية 2016/2017، كما تمثل النسبة 48 بالمائة في جميع أصناف القضاء العدلي والإداري والمالي وهي نسبة قابلة للارتفاع تبعا لارتفاع عدد الطالبات المتخرجات من الجامعات والملتحقات بالمعهد الأعلى للقضاء.
وأردف غازي الجريبي أن تواجد المرأة في القضاء لم يكن كميا فقط بل كان نوعيا من خلال تقلدها مختلف الخطط القضائية وقد أثبتت جدارة وكفاءة عالية، وهو ما يعد محل إجماع في العائلة القضائية الموسعة، ما جعل وزارة العدل حريصة على المضي في دعم هذا المسار وتعزيزه.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018