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يوم السبت 20 جانفي 2018
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برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
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الأولى
برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018 | 17:30

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، كشف فيه حقيقة المعلومات التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن اتفاقه مع أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وقال النادي الكتالوني: "نادي برشلونة ينفي بشدة المعلومات التي ظهرت في الساعات القليلة الماضية في وسائل الإعلام المختلفة التي تشير إلى أن لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، قد وقع على اتفاق مزعوم مع نادي برشلونة، والذي ينفى تماما هذه الأخبار ويكرر احترامه الكامل لنادي أتلتيكو مدريد".

وكانت تقارير في صحيفتي موندو ديبورتيفو وسبورت، قد قالت خلال الساعات الماضية إن برشلونة، اتفق مع غريزمان البالغ من العمر 26 عاما، على الانضمام لصفوفه الصيف المقبل، حيث سيرتدي الفرنسي القميص رقم 7 مع البلوجرانا.

كما أكدت التقارير أن هناك عقوبة مالية على برشلونة وغريزمان، في حال إخلال أحدهما بالاتفاق بينهما، سواء تراجع البارسا عن إتمام الصفقة، أو غير اللاعب رأيه لينتقل لناد آخر مثل مانشستر يونايتد.

وكالات
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الأولى
برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018 | 17:30

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، كشف فيه حقيقة المعلومات التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن اتفاقه مع أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.

وقال النادي الكتالوني: "نادي برشلونة ينفي بشدة المعلومات التي ظهرت في الساعات القليلة الماضية في وسائل الإعلام المختلفة التي تشير إلى أن لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، قد وقع على اتفاق مزعوم مع نادي برشلونة، والذي ينفى تماما هذه الأخبار ويكرر احترامه الكامل لنادي أتلتيكو مدريد".

وكانت تقارير في صحيفتي موندو ديبورتيفو وسبورت، قد قالت خلال الساعات الماضية إن برشلونة، اتفق مع غريزمان البالغ من العمر 26 عاما، على الانضمام لصفوفه الصيف المقبل، حيث سيرتدي الفرنسي القميص رقم 7 مع البلوجرانا.

كما أكدت التقارير أن هناك عقوبة مالية على برشلونة وغريزمان، في حال إخلال أحدهما بالاتفاق بينهما، سواء تراجع البارسا عن إتمام الصفقة، أو غير اللاعب رأيه لينتقل لناد آخر مثل مانشستر يونايتد.

وكالات
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20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
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عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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