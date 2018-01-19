برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان

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أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، كشف فيه حقيقة المعلومات التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن اتفاقه مع أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.
وقال النادي الكتالوني: "نادي برشلونة ينفي بشدة المعلومات التي ظهرت في الساعات القليلة الماضية في وسائل الإعلام المختلفة التي تشير إلى أن لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، قد وقع على اتفاق مزعوم مع نادي برشلونة، والذي ينفى تماما هذه الأخبار ويكرر احترامه الكامل لنادي أتلتيكو مدريد".
وكانت تقارير في صحيفتي موندو ديبورتيفو وسبورت، قد قالت خلال الساعات الماضية إن برشلونة، اتفق مع غريزمان البالغ من العمر 26 عاما، على الانضمام لصفوفه الصيف المقبل، حيث سيرتدي الفرنسي القميص رقم 7 مع البلوجرانا.
كما أكدت التقارير أن هناك عقوبة مالية على برشلونة وغريزمان، في حال إخلال أحدهما بالاتفاق بينهما، سواء تراجع البارسا عن إتمام الصفقة، أو غير اللاعب رأيه لينتقل لناد آخر مثل مانشستر يونايتد.
أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، كشف فيه حقيقة المعلومات التي انتشرت في الفترة الأخيرة عن اتفاقه مع أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، على الانضمام لصفوفه في الموسم المقبل.
وقال النادي الكتالوني: "نادي برشلونة ينفي بشدة المعلومات التي ظهرت في الساعات القليلة الماضية في وسائل الإعلام المختلفة التي تشير إلى أن لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، قد وقع على اتفاق مزعوم مع نادي برشلونة، والذي ينفى تماما هذه الأخبار ويكرر احترامه الكامل لنادي أتلتيكو مدريد".
وكانت تقارير في صحيفتي موندو ديبورتيفو وسبورت، قد قالت خلال الساعات الماضية إن برشلونة، اتفق مع غريزمان البالغ من العمر 26 عاما، على الانضمام لصفوفه الصيف المقبل، حيث سيرتدي الفرنسي القميص رقم 7 مع البلوجرانا.
كما أكدت التقارير أن هناك عقوبة مالية على برشلونة وغريزمان، في حال إخلال أحدهما بالاتفاق بينهما، سواء تراجع البارسا عن إتمام الصفقة، أو غير اللاعب رأيه لينتقل لناد آخر مثل مانشستر يونايتد.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018