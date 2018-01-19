وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة

-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018
عاين وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، اليوم السبت،ـ تقدم اشغال مشروعي تهيئة وتأمين السلامة المرورية بالطريق الوطنية عدد1 والممتد من مدخل برج الوزير الزهراء وصولا الى بوقرنين والوصلة الرابطة مع الطريق السيارة على مستوى برج السدرية في جزئها الرابط بين الطريق السيارة وبرج السدرية .
وبلغت نسبة تقدم اشغال المشروع الاول، الذي تبلغ كلفته 44 مليون و296 الف دينار، 65 بالمائة في مجمل مكوناته التي تتمثل في بناء 3 منشآت فنية (جسور) على طول 1800 م فوق جميع المفترقات بين مدخل الحي الاولمبي برادس ومدخل حمام الانف من جهة بوقرنين ومضاعفة الطريق الى 4 مسالك في الاتجاهين وبناء ممر علوي للمترجلين على مستوى مدينة الزهراء هذا الى جانب تهيئة المفترقات والطرقات الجانبية وبناء الارصفة ومجاري تصريف مياه الامطار.
ودعا الوزير الى مراعاة انسيابية حركة المرور وتأمين السلامة المرورية لمستعملي الطريق في الاتجاهين وتأمين سيولة اكبر لحركة المرور، مع تقدم الاشغال، خاصة في ظل حالة الاكتظاظ التي تشهدها الطريق والتي تمر عبرها اكثر من 25 الف عربة يوميا.
على صعيد آخر، تقدم نسق اشغال مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 1 والطريق السيارة (أ 1)، بنسبة 90 بالمائة، بعد دخول جزئه الاول الرابط بين الطريق السيارة وبرج السدرية حيز الاستغلال. وينتظر ان يستكمل جزؤه الثاني في الاتجاه المقابل (الرابط بين برج السدرية والطريق السيارة) في افريل 2018.
وتعرف الوزير، بالمناسبة، على بعض الاشكاليات التي يتصل بعضها بطبيعة الموقع حيث تقطع الطريق تضاريس جبلية صعبة فيما ترتبط اخرى بمسائل تقنية وفنية تهم المسارات وتحيين الدراسات.
يذكر ان تكلفة مشروع الوصلة التي تحتوي على طريق سيارة في الاتجاهين وعدد من المنشآت الفنية ومحطة استخلاص تجاوزت الـ55 مليون دينار.
عاين وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، اليوم السبت،ـ تقدم اشغال مشروعي تهيئة وتأمين السلامة المرورية بالطريق الوطنية عدد1 والممتد من مدخل برج الوزير الزهراء وصولا الى بوقرنين والوصلة الرابطة مع الطريق السيارة على مستوى برج السدرية في جزئها الرابط بين الطريق السيارة وبرج السدرية .
وبلغت نسبة تقدم اشغال المشروع الاول، الذي تبلغ كلفته 44 مليون و296 الف دينار، 65 بالمائة في مجمل مكوناته التي تتمثل في بناء 3 منشآت فنية (جسور) على طول 1800 م فوق جميع المفترقات بين مدخل الحي الاولمبي برادس ومدخل حمام الانف من جهة بوقرنين ومضاعفة الطريق الى 4 مسالك في الاتجاهين وبناء ممر علوي للمترجلين على مستوى مدينة الزهراء هذا الى جانب تهيئة المفترقات والطرقات الجانبية وبناء الارصفة ومجاري تصريف مياه الامطار.
ودعا الوزير الى مراعاة انسيابية حركة المرور وتأمين السلامة المرورية لمستعملي الطريق في الاتجاهين وتأمين سيولة اكبر لحركة المرور، مع تقدم الاشغال، خاصة في ظل حالة الاكتظاظ التي تشهدها الطريق والتي تمر عبرها اكثر من 25 الف عربة يوميا.
على صعيد آخر، تقدم نسق اشغال مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 1 والطريق السيارة (أ 1)، بنسبة 90 بالمائة، بعد دخول جزئه الاول الرابط بين الطريق السيارة وبرج السدرية حيز الاستغلال. وينتظر ان يستكمل جزؤه الثاني في الاتجاه المقابل (الرابط بين برج السدرية والطريق السيارة) في افريل 2018.
وتعرف الوزير، بالمناسبة، على بعض الاشكاليات التي يتصل بعضها بطبيعة الموقع حيث تقطع الطريق تضاريس جبلية صعبة فيما ترتبط اخرى بمسائل تقنية وفنية تهم المسارات وتحيين الدراسات.
يذكر ان تكلفة مشروع الوصلة التي تحتوي على طريق سيارة في الاتجاهين وعدد من المنشآت الفنية ومحطة استخلاص تجاوزت الـ55 مليون دينار.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018