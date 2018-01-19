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يوم السبت 20 جانفي 2018
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وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
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الأولى
وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018 | 16:45

عاين وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، اليوم السبت،ـ تقدم اشغال مشروعي تهيئة وتأمين السلامة المرورية بالطريق الوطنية عدد1 والممتد من مدخل برج الوزير الزهراء وصولا الى بوقرنين والوصلة الرابطة مع الطريق السيارة على مستوى برج السدرية في جزئها الرابط بين الطريق السيارة وبرج السدرية .

      وبلغت نسبة تقدم اشغال المشروع الاول، الذي تبلغ كلفته 44 مليون و296 الف دينار، 65 بالمائة في مجمل مكوناته التي تتمثل في بناء 3 منشآت فنية (جسور) على طول 1800 م فوق جميع المفترقات بين مدخل الحي الاولمبي برادس ومدخل حمام الانف من جهة بوقرنين ومضاعفة الطريق الى 4 مسالك في الاتجاهين وبناء ممر علوي للمترجلين على مستوى مدينة الزهراء هذا الى جانب تهيئة المفترقات والطرقات الجانبية وبناء الارصفة ومجاري تصريف مياه الامطار.

   ودعا الوزير الى مراعاة انسيابية حركة المرور وتأمين السلامة المرورية لمستعملي الطريق في الاتجاهين وتأمين سيولة اكبر لحركة المرور، مع تقدم الاشغال، خاصة في ظل حالة الاكتظاظ التي تشهدها الطريق والتي تمر عبرها اكثر من 25 الف عربة يوميا.

      على صعيد آخر، تقدم نسق اشغال مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 1 والطريق السيارة (أ 1)، بنسبة 90 بالمائة، بعد دخول جزئه الاول الرابط بين الطريق السيارة وبرج السدرية حيز الاستغلال. وينتظر ان يستكمل جزؤه الثاني في الاتجاه المقابل (الرابط بين برج السدرية والطريق السيارة) في افريل 2018.

وتعرف الوزير، بالمناسبة، على بعض الاشكاليات التي يتصل بعضها بطبيعة الموقع حيث تقطع الطريق تضاريس جبلية صعبة فيما ترتبط اخرى بمسائل تقنية وفنية تهم المسارات وتحيين الدراسات.

   يذكر ان تكلفة مشروع الوصلة التي تحتوي على طريق سيارة في الاتجاهين وعدد من المنشآت الفنية ومحطة استخلاص تجاوزت الـ55 مليون دينار.

  

  

 

وات
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الأولى
وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018 | 16:45

عاين وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، اليوم السبت،ـ تقدم اشغال مشروعي تهيئة وتأمين السلامة المرورية بالطريق الوطنية عدد1 والممتد من مدخل برج الوزير الزهراء وصولا الى بوقرنين والوصلة الرابطة مع الطريق السيارة على مستوى برج السدرية في جزئها الرابط بين الطريق السيارة وبرج السدرية .

      وبلغت نسبة تقدم اشغال المشروع الاول، الذي تبلغ كلفته 44 مليون و296 الف دينار، 65 بالمائة في مجمل مكوناته التي تتمثل في بناء 3 منشآت فنية (جسور) على طول 1800 م فوق جميع المفترقات بين مدخل الحي الاولمبي برادس ومدخل حمام الانف من جهة بوقرنين ومضاعفة الطريق الى 4 مسالك في الاتجاهين وبناء ممر علوي للمترجلين على مستوى مدينة الزهراء هذا الى جانب تهيئة المفترقات والطرقات الجانبية وبناء الارصفة ومجاري تصريف مياه الامطار.

   ودعا الوزير الى مراعاة انسيابية حركة المرور وتأمين السلامة المرورية لمستعملي الطريق في الاتجاهين وتأمين سيولة اكبر لحركة المرور، مع تقدم الاشغال، خاصة في ظل حالة الاكتظاظ التي تشهدها الطريق والتي تمر عبرها اكثر من 25 الف عربة يوميا.

      على صعيد آخر، تقدم نسق اشغال مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 1 والطريق السيارة (أ 1)، بنسبة 90 بالمائة، بعد دخول جزئه الاول الرابط بين الطريق السيارة وبرج السدرية حيز الاستغلال. وينتظر ان يستكمل جزؤه الثاني في الاتجاه المقابل (الرابط بين برج السدرية والطريق السيارة) في افريل 2018.

وتعرف الوزير، بالمناسبة، على بعض الاشكاليات التي يتصل بعضها بطبيعة الموقع حيث تقطع الطريق تضاريس جبلية صعبة فيما ترتبط اخرى بمسائل تقنية وفنية تهم المسارات وتحيين الدراسات.

   يذكر ان تكلفة مشروع الوصلة التي تحتوي على طريق سيارة في الاتجاهين وعدد من المنشآت الفنية ومحطة استخلاص تجاوزت الـ55 مليون دينار.

  

  

 

وات
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عبد الجليل المسعودي
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