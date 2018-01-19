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يوم السبت 20 جانفي 2018
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قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
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الأولى
قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018 | 16:31

ذكر العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أن 3 من اللاعبين المؤثرين في ريال مدريد الإسباني، طالبوا إدارة النادي الملكي بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن قائد الميرينغي سيرجيو راموس بالإضافة للبرازيلي مارسيللو وإيسكو يضغطون على رئيس النادي فلورنتينو بيريز للتعاقد مع نيمار.

وارتدى نيمار قميص برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد لـ4 مواسم متتالية، كان خلالها النجم الثاني للبلوغرانا خلف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يقرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة خيالية بلغت 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وحاول ريال مدريد سابقا ضم نيمار عندما كان لاعبا مع سانتوس البرازيلي ولكنه فضل اللعب لبرشلونة صيف عام 2013، وستكون فرص نيمار أكبر في الحصول على الكرة الذهبية حال انضمامه إلى ريال مدريد.

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الأولى
قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018 | 16:31

ذكر العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أن 3 من اللاعبين المؤثرين في ريال مدريد الإسباني، طالبوا إدارة النادي الملكي بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن قائد الميرينغي سيرجيو راموس بالإضافة للبرازيلي مارسيللو وإيسكو يضغطون على رئيس النادي فلورنتينو بيريز للتعاقد مع نيمار.

وارتدى نيمار قميص برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد لـ4 مواسم متتالية، كان خلالها النجم الثاني للبلوغرانا خلف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يقرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة خيالية بلغت 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وحاول ريال مدريد سابقا ضم نيمار عندما كان لاعبا مع سانتوس البرازيلي ولكنه فضل اللعب لبرشلونة صيف عام 2013، وستكون فرص نيمار أكبر في الحصول على الكرة الذهبية حال انضمامه إلى ريال مدريد.

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20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
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عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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