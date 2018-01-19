قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار

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ذكر العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أن 3 من اللاعبين المؤثرين في ريال مدريد الإسباني، طالبوا إدارة النادي الملكي بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب سان جيرمان الفرنسي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن قائد الميرينغي سيرجيو راموس بالإضافة للبرازيلي مارسيللو وإيسكو يضغطون على رئيس النادي فلورنتينو بيريز للتعاقد مع نيمار.
وارتدى نيمار قميص برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد لـ4 مواسم متتالية، كان خلالها النجم الثاني للبلوغرانا خلف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يقرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة خيالية بلغت 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.
وحاول ريال مدريد سابقا ضم نيمار عندما كان لاعبا مع سانتوس البرازيلي ولكنه فضل اللعب لبرشلونة صيف عام 2013، وستكون فرص نيمار أكبر في الحصول على الكرة الذهبية حال انضمامه إلى ريال مدريد.
ذكر العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، أن 3 من اللاعبين المؤثرين في ريال مدريد الإسباني، طالبوا إدارة النادي الملكي بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب سان جيرمان الفرنسي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن قائد الميرينغي سيرجيو راموس بالإضافة للبرازيلي مارسيللو وإيسكو يضغطون على رئيس النادي فلورنتينو بيريز للتعاقد مع نيمار.
وارتدى نيمار قميص برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد لـ4 مواسم متتالية، كان خلالها النجم الثاني للبلوغرانا خلف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يقرر الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة خيالية بلغت 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.
وحاول ريال مدريد سابقا ضم نيمار عندما كان لاعبا مع سانتوس البرازيلي ولكنه فضل اللعب لبرشلونة صيف عام 2013، وستكون فرص نيمار أكبر في الحصول على الكرة الذهبية حال انضمامه إلى ريال مدريد.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018