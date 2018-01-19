الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم

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حقق الترجي الجرجيسي فوزه الاول في الموسم وذلك بتغلبه على النادي البنزرتي 2-1 اليوم السبت بملعب منزل عبد الرحمان في افتتاح الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل مختار فال من ركلة جزاء في الدقيقة 7 ولوريان مواندا (60) هدفي الترجي الجرجيسي فيما جاء هدف النادي البنزرتي عن طريق حمزة الجلاصي من ركلة جزاء في الدقيقة 65
ورفع ترجي الجنوب رصيده الى 9 نقاط مغادرا مؤقتا المركز الاخير فيما تجمد رصيد نادي عاصمة الجلاء عند 22 نقطة في المركز الخامس.
وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.
الاحد 21 جانفي
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
النادي الصفاقسي - الملعب التونسي
مستقبل قابس - النجم الساحلي
نجم المتلوي - شبيبة القيروان
نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي
اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي
الترتيب
1-الترجي الرياضي 36
2-النادي الصفاقسي 28
3- النجم الساحلي 26
- الاتحاد المنستيري 26
5-النادي البنزرتي 22
6-النادي الافريقي 21
7-الملعب التونسي 20
8- مستقبل قابس 19
9-نجم المتلوي 18
10-شبيبة القيروان 16
11-الملعب القابسي 14
12- أولمبيك مدنين 13
13- الترجي الجرجيسي 9
14- اتحاد بنقردان 7
حقق الترجي الجرجيسي فوزه الاول في الموسم وذلك بتغلبه على النادي البنزرتي 2-1 اليوم السبت بملعب منزل عبد الرحمان في افتتاح الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل مختار فال من ركلة جزاء في الدقيقة 7 ولوريان مواندا (60) هدفي الترجي الجرجيسي فيما جاء هدف النادي البنزرتي عن طريق حمزة الجلاصي من ركلة جزاء في الدقيقة 65
ورفع ترجي الجنوب رصيده الى 9 نقاط مغادرا مؤقتا المركز الاخير فيما تجمد رصيد نادي عاصمة الجلاء عند 22 نقطة في المركز الخامس.
وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.
الاحد 21 جانفي
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
النادي الصفاقسي - الملعب التونسي
مستقبل قابس - النجم الساحلي
نجم المتلوي - شبيبة القيروان
نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي
اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي
الترتيب
1-الترجي الرياضي 36
2-النادي الصفاقسي 28
3- النجم الساحلي 26
- الاتحاد المنستيري 26
5-النادي البنزرتي 22
6-النادي الافريقي 21
7-الملعب التونسي 20
8- مستقبل قابس 19
9-نجم المتلوي 18
10-شبيبة القيروان 16
11-الملعب القابسي 14
12- أولمبيك مدنين 13
13- الترجي الجرجيسي 9
14- اتحاد بنقردان 7
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018