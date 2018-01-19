الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

حقق الترجي الجرجيسي فوزه الاول في الموسم وذلك بتغلبه على النادي البنزرتي 2-1 اليوم السبت بملعب منزل عبد الرحمان في افتتاح الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسجل مختار فال من ركلة جزاء في الدقيقة 7 ولوريان مواندا (60) هدفي الترجي الجرجيسي فيما جاء هدف النادي البنزرتي عن طريق حمزة الجلاصي من ركلة جزاء في الدقيقة 65

ورفع ترجي الجنوب رصيده الى 9 نقاط مغادرا مؤقتا المركز الاخير فيما تجمد رصيد نادي عاصمة الجلاء عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.

الاحد 21 جانفي

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

النادي الصفاقسي - الملعب التونسي

مستقبل قابس - النجم الساحلي

نجم المتلوي - شبيبة القيروان

نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي

اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي

الترتيب

1-الترجي الرياضي 36

2-النادي الصفاقسي 28

3- النجم الساحلي 26

- الاتحاد المنستيري 26

5-النادي البنزرتي 22

6-النادي الافريقي 21

7-الملعب التونسي 20

8- مستقبل قابس 19

9-نجم المتلوي 18

10-شبيبة القيروان 16

11-الملعب القابسي 14

12- أولمبيك مدنين 13

13- الترجي الجرجيسي 9

14- اتحاد بنقردان 7