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يوم السبت 20 جانفي 2018
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الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
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الأولى
الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018 | 16:15

حقق الترجي الجرجيسي فوزه الاول في الموسم وذلك بتغلبه على النادي البنزرتي 2-1 اليوم السبت بملعب منزل عبد الرحمان في افتتاح الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

   وسجل مختار فال من ركلة جزاء في الدقيقة 7 ولوريان مواندا (60) هدفي الترجي الجرجيسي فيما جاء هدف النادي البنزرتي عن طريق حمزة الجلاصي من ركلة جزاء في الدقيقة 65

 ورفع ترجي الجنوب رصيده الى 9 نقاط مغادرا مؤقتا المركز الاخير فيما تجمد رصيد نادي عاصمة الجلاء عند 22 نقطة في المركز الخامس.

   وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.

   الاحد 21 جانفي

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

النادي الصفاقسي - الملعب التونسي

 مستقبل قابس - النجم الساحلي

نجم المتلوي - شبيبة القيروان

نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي

اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي

   الترتيب

1-الترجي الرياضي 36

2-النادي الصفاقسي 28

3- النجم الساحلي 26

 - الاتحاد المنستيري 26

 5-النادي البنزرتي 22

6-النادي الافريقي 21

7-الملعب التونسي 20

8- مستقبل قابس 19

9-نجم المتلوي 18

10-شبيبة القيروان 16

11-الملعب القابسي 14

12- أولمبيك مدنين 13

13- الترجي الجرجيسي 9

14- اتحاد بنقردان 7 

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الأولى
الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018 | 16:15

حقق الترجي الجرجيسي فوزه الاول في الموسم وذلك بتغلبه على النادي البنزرتي 2-1 اليوم السبت بملعب منزل عبد الرحمان في افتتاح الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

   وسجل مختار فال من ركلة جزاء في الدقيقة 7 ولوريان مواندا (60) هدفي الترجي الجرجيسي فيما جاء هدف النادي البنزرتي عن طريق حمزة الجلاصي من ركلة جزاء في الدقيقة 65

 ورفع ترجي الجنوب رصيده الى 9 نقاط مغادرا مؤقتا المركز الاخير فيما تجمد رصيد نادي عاصمة الجلاء عند 22 نقطة في المركز الخامس.

   وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد.

   الاحد 21 جانفي

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

النادي الصفاقسي - الملعب التونسي

 مستقبل قابس - النجم الساحلي

نجم المتلوي - شبيبة القيروان

نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي

اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي

   الترتيب

1-الترجي الرياضي 36

2-النادي الصفاقسي 28

3- النجم الساحلي 26

 - الاتحاد المنستيري 26

 5-النادي البنزرتي 22

6-النادي الافريقي 21

7-الملعب التونسي 20

8- مستقبل قابس 19

9-نجم المتلوي 18

10-شبيبة القيروان 16

11-الملعب القابسي 14

12- أولمبيك مدنين 13

13- الترجي الجرجيسي 9

14- اتحاد بنقردان 7 

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20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
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عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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