العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه اليوم على الساعة 07.00 من صباح اليوم تعمد 4 منحرفين بمحطة المترو المركب الجامعي "فرحات حشاد" المنار بالعاصمة إيقاف المترو وبحوزتهم آلات حادة و ترويع الراكبين ثم لاذوا بالفرار بمجرد وصول الوحدات الأمنية حيث واصل المترو سيره.

وبإيلاء الموضوع الأهمية القصوى تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على أحدهم عمره 26 سنة (مفتش عنه من أجل تورطه في الأحداث الاخيرة التي جدت بجهة العمران) وحجزت لديه آلة حادة "سيف".

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه وإدراج البقية بالتفتيش بعد أن تمّ التعرف عليهم والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم.