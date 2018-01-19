حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت

نقل موقع نادي الزمالك على الانترنات عن حمدي النقاز ظهير ايمن المنتخب التونسي والنجم الساحلي قوله بانه " ينفي اي هجوم او انتقاد صدر منه ضد نادي الزمالك ومسؤوليه وعلى رأسهم المستشار مرتضي منصور ".

وافاد الموقع ايضا ان نبيل ابو زيد وكيل اللاعب اكد في القاهرة أنه تلقى اتصالا هاتفيا من النقاز اكد فيه احترامه لمسؤولي النادي وانه سعيد والاستقبال الذي لقيه عند تواجده بالقاهرة وانه لم يتحدث إلى أي وسيلة اعلامية بالإساءة للزمالك وانه مستعد التوقيع في أي وقت ويعتبر الزمالك بوابه الاحتراف الى اوروبا"

وراجت اخبار في الاسبوع الماضي حول رفض اللاعب الدولي التونسي التوقيع رسميا مع نادي الزمالك وهروبه إلى فرنسا ، مشيرة إلى أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور هدد بمقاضاة النقاز.

المصدر: كووورة