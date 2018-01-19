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يوم السبت 20 جانفي 2018
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رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
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الأولى
رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018 | 15:35

ودع نجم الكرة البرازيلية و العالمية رونالدينيو غاوتشيو عشاق كرة القدم حول العالم برسالة إعتزال مؤثرة، شاكرا الجميع على مواقفهم الإنسانية تجاهه.

رسالة النجم البرازيلي وجهها على صفحته الخاصة على "الإنستغرام" قائلا:" شكرا لك يا إلهي على الحياة التي منحتني إياها، شكرا لعائلتي و أصدقائي و لمهنتي الوحيدة التي عملت بها .بعد 30 عاما أقول وداعا لحلمي الكبير ، خلال 20 عاما مارست كرة القدم بإحترافية و مهنية عالية، و 10 سنوات ذهبت للتدريب و التحضير".

"عشت حلم الطفل ، رحلات، انتصارات، هزائم، النشيد الوطني، الدخول الى الملعب، غرف تغيير الملابس، المدرجات، كل أحذيتي، كل اللحظات السيئة و الجميلة، مكافآت شخصية .النجوم الذين لعبت معهم، كان كل شيء جميل، في الطريق الى كل هذا دعمني والدي و أسرتي، لتتحول كل هذه الجهود الجماعية الى قصة جميلة جدا".

"الكل يعلم أنني شخص متواضع، لا أحب الحديث كثيرا و لكن أريد أن أشكركم من كل قلبي، المدربين و ممثلي الرابطات المشجعة و النوادي و السائقين و الحافلات، القضاة و الصحفيين، بلا تواجدكم لم يكن أي شيء من هذا القبيل".

لينهي رونالدينيو رسالته الوداعية قائلا:" في مارس سأحدد مباراة الإعتزال، شكرا لأنكم منحتوني التميز لفترة طويلة، شكرا للجميع على رسائلكم الجميلة

أعانق الجميع، وأنا فخور و سعيد أن أصبحت كرة القدم مهنتي و حياتي".

وكالات
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الأولى
رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018 | 15:35

ودع نجم الكرة البرازيلية و العالمية رونالدينيو غاوتشيو عشاق كرة القدم حول العالم برسالة إعتزال مؤثرة، شاكرا الجميع على مواقفهم الإنسانية تجاهه.

رسالة النجم البرازيلي وجهها على صفحته الخاصة على "الإنستغرام" قائلا:" شكرا لك يا إلهي على الحياة التي منحتني إياها، شكرا لعائلتي و أصدقائي و لمهنتي الوحيدة التي عملت بها .بعد 30 عاما أقول وداعا لحلمي الكبير ، خلال 20 عاما مارست كرة القدم بإحترافية و مهنية عالية، و 10 سنوات ذهبت للتدريب و التحضير".

"عشت حلم الطفل ، رحلات، انتصارات، هزائم، النشيد الوطني، الدخول الى الملعب، غرف تغيير الملابس، المدرجات، كل أحذيتي، كل اللحظات السيئة و الجميلة، مكافآت شخصية .النجوم الذين لعبت معهم، كان كل شيء جميل، في الطريق الى كل هذا دعمني والدي و أسرتي، لتتحول كل هذه الجهود الجماعية الى قصة جميلة جدا".

"الكل يعلم أنني شخص متواضع، لا أحب الحديث كثيرا و لكن أريد أن أشكركم من كل قلبي، المدربين و ممثلي الرابطات المشجعة و النوادي و السائقين و الحافلات، القضاة و الصحفيين، بلا تواجدكم لم يكن أي شيء من هذا القبيل".

لينهي رونالدينيو رسالته الوداعية قائلا:" في مارس سأحدد مباراة الإعتزال، شكرا لأنكم منحتوني التميز لفترة طويلة، شكرا للجميع على رسائلكم الجميلة

أعانق الجميع، وأنا فخور و سعيد أن أصبحت كرة القدم مهنتي و حياتي".

وكالات
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عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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