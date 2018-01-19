رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة

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ودع نجم الكرة البرازيلية و العالمية رونالدينيو غاوتشيو عشاق كرة القدم حول العالم برسالة إعتزال مؤثرة، شاكرا الجميع على مواقفهم الإنسانية تجاهه.
رسالة النجم البرازيلي وجهها على صفحته الخاصة على "الإنستغرام" قائلا:" شكرا لك يا إلهي على الحياة التي منحتني إياها، شكرا لعائلتي و أصدقائي و لمهنتي الوحيدة التي عملت بها .بعد 30 عاما أقول وداعا لحلمي الكبير ، خلال 20 عاما مارست كرة القدم بإحترافية و مهنية عالية، و 10 سنوات ذهبت للتدريب و التحضير".
"عشت حلم الطفل ، رحلات، انتصارات، هزائم، النشيد الوطني، الدخول الى الملعب، غرف تغيير الملابس، المدرجات، كل أحذيتي، كل اللحظات السيئة و الجميلة، مكافآت شخصية .النجوم الذين لعبت معهم، كان كل شيء جميل، في الطريق الى كل هذا دعمني والدي و أسرتي، لتتحول كل هذه الجهود الجماعية الى قصة جميلة جدا".
"الكل يعلم أنني شخص متواضع، لا أحب الحديث كثيرا و لكن أريد أن أشكركم من كل قلبي، المدربين و ممثلي الرابطات المشجعة و النوادي و السائقين و الحافلات، القضاة و الصحفيين، بلا تواجدكم لم يكن أي شيء من هذا القبيل".
لينهي رونالدينيو رسالته الوداعية قائلا:" في مارس سأحدد مباراة الإعتزال، شكرا لأنكم منحتوني التميز لفترة طويلة، شكرا للجميع على رسائلكم الجميلة
أعانق الجميع، وأنا فخور و سعيد أن أصبحت كرة القدم مهنتي و حياتي".
ودع نجم الكرة البرازيلية و العالمية رونالدينيو غاوتشيو عشاق كرة القدم حول العالم برسالة إعتزال مؤثرة، شاكرا الجميع على مواقفهم الإنسانية تجاهه.
رسالة النجم البرازيلي وجهها على صفحته الخاصة على "الإنستغرام" قائلا:" شكرا لك يا إلهي على الحياة التي منحتني إياها، شكرا لعائلتي و أصدقائي و لمهنتي الوحيدة التي عملت بها .بعد 30 عاما أقول وداعا لحلمي الكبير ، خلال 20 عاما مارست كرة القدم بإحترافية و مهنية عالية، و 10 سنوات ذهبت للتدريب و التحضير".
"عشت حلم الطفل ، رحلات، انتصارات، هزائم، النشيد الوطني، الدخول الى الملعب، غرف تغيير الملابس، المدرجات، كل أحذيتي، كل اللحظات السيئة و الجميلة، مكافآت شخصية .النجوم الذين لعبت معهم، كان كل شيء جميل، في الطريق الى كل هذا دعمني والدي و أسرتي، لتتحول كل هذه الجهود الجماعية الى قصة جميلة جدا".
"الكل يعلم أنني شخص متواضع، لا أحب الحديث كثيرا و لكن أريد أن أشكركم من كل قلبي، المدربين و ممثلي الرابطات المشجعة و النوادي و السائقين و الحافلات، القضاة و الصحفيين، بلا تواجدكم لم يكن أي شيء من هذا القبيل".
لينهي رونالدينيو رسالته الوداعية قائلا:" في مارس سأحدد مباراة الإعتزال، شكرا لأنكم منحتوني التميز لفترة طويلة، شكرا للجميع على رسائلكم الجميلة
أعانق الجميع، وأنا فخور و سعيد أن أصبحت كرة القدم مهنتي و حياتي".
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018