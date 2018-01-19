رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة

ودع نجم الكرة البرازيلية و العالمية رونالدينيو غاوتشيو عشاق كرة القدم حول العالم برسالة إعتزال مؤثرة، شاكرا الجميع على مواقفهم الإنسانية تجاهه.

رسالة النجم البرازيلي وجهها على صفحته الخاصة على "الإنستغرام" قائلا:" شكرا لك يا إلهي على الحياة التي منحتني إياها، شكرا لعائلتي و أصدقائي و لمهنتي الوحيدة التي عملت بها .بعد 30 عاما أقول وداعا لحلمي الكبير ، خلال 20 عاما مارست كرة القدم بإحترافية و مهنية عالية، و 10 سنوات ذهبت للتدريب و التحضير".

"عشت حلم الطفل ، رحلات، انتصارات، هزائم، النشيد الوطني، الدخول الى الملعب، غرف تغيير الملابس، المدرجات، كل أحذيتي، كل اللحظات السيئة و الجميلة، مكافآت شخصية .النجوم الذين لعبت معهم، كان كل شيء جميل، في الطريق الى كل هذا دعمني والدي و أسرتي، لتتحول كل هذه الجهود الجماعية الى قصة جميلة جدا".

"الكل يعلم أنني شخص متواضع، لا أحب الحديث كثيرا و لكن أريد أن أشكركم من كل قلبي، المدربين و ممثلي الرابطات المشجعة و النوادي و السائقين و الحافلات، القضاة و الصحفيين، بلا تواجدكم لم يكن أي شيء من هذا القبيل".

لينهي رونالدينيو رسالته الوداعية قائلا:" في مارس سأحدد مباراة الإعتزال، شكرا لأنكم منحتوني التميز لفترة طويلة، شكرا للجميع على رسائلكم الجميلة

أعانق الجميع، وأنا فخور و سعيد أن أصبحت كرة القدم مهنتي و حياتي".

وكالات