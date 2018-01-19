توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"

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مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عادل عكرمي:
انطلقت صباح امس بتوزر فعاليات ورشة تدريبية حول "مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض "من تنظيم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" .هذه الورشة التي تتواصل 3ايام تندرج ضمن تنفيذ برنامج الشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي "مشاركة النساء والاعلام أساس لحوكمة محلية افضل"
والذي يهدف إلى إرساء حوار بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل حوكمة محلية مراعية للنوع الاجتماعي وينفذ المركز هذا البرنامج في 3ولايات هي قفصة وقابس وبنزرت
وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين حول تقنيات التواصل والتفاوض من أجل الاقناع بأهمية سن سياسات وإعداد برامج تنموية وميزانيات محلية تضمن نفس الحقوق للنساء والرجال وتحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي هذا وتشارك جريدة الشروق في هذه الورشة ممثلة في مدير مكتبها بقفصة ضمن عدد من اعلاميي جهة قفصة.
مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عادل عكرمي:
انطلقت صباح امس بتوزر فعاليات ورشة تدريبية حول "مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض "من تنظيم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" .هذه الورشة التي تتواصل 3ايام تندرج ضمن تنفيذ برنامج الشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي "مشاركة النساء والاعلام أساس لحوكمة محلية افضل"
والذي يهدف إلى إرساء حوار بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل حوكمة محلية مراعية للنوع الاجتماعي وينفذ المركز هذا البرنامج في 3ولايات هي قفصة وقابس وبنزرت
وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين حول تقنيات التواصل والتفاوض من أجل الاقناع بأهمية سن سياسات وإعداد برامج تنموية وميزانيات محلية تضمن نفس الحقوق للنساء والرجال وتحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي هذا وتشارك جريدة الشروق في هذه الورشة ممثلة في مدير مكتبها بقفصة ضمن عدد من اعلاميي جهة قفصة.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018