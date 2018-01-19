توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عادل عكرمي:

انطلقت صباح امس بتوزر فعاليات ورشة تدريبية حول "مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض "من تنظيم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" .هذه الورشة التي تتواصل 3ايام تندرج ضمن تنفيذ برنامج الشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي "مشاركة النساء والاعلام أساس لحوكمة محلية افضل"

والذي يهدف إلى إرساء حوار بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل حوكمة محلية مراعية للنوع الاجتماعي وينفذ المركز هذا البرنامج في 3ولايات هي قفصة وقابس وبنزرت

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين حول تقنيات التواصل والتفاوض من أجل الاقناع بأهمية سن سياسات وإعداد برامج تنموية وميزانيات محلية تضمن نفس الحقوق للنساء والرجال وتحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي هذا وتشارك جريدة الشروق في هذه الورشة ممثلة في مدير مكتبها بقفصة ضمن عدد من اعلاميي جهة قفصة.