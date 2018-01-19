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يوم السبت 20 جانفي 2018
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توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
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عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
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الأولى
توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018 | 15:06

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عادل عكرمي:

انطلقت صباح امس بتوزر فعاليات ورشة تدريبية حول "مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض "من تنظيم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" .هذه الورشة التي تتواصل 3ايام تندرج ضمن تنفيذ برنامج الشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي "مشاركة النساء والاعلام أساس لحوكمة محلية افضل"

والذي يهدف إلى إرساء حوار بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل حوكمة محلية مراعية للنوع الاجتماعي وينفذ المركز هذا البرنامج في 3ولايات هي قفصة وقابس وبنزرت

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين حول تقنيات التواصل والتفاوض من أجل الاقناع بأهمية سن سياسات وإعداد برامج تنموية وميزانيات محلية تضمن نفس الحقوق للنساء والرجال وتحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي هذا وتشارك جريدة الشروق في هذه الورشة ممثلة في مدير مكتبها بقفصة ضمن عدد من اعلاميي جهة قفصة.

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الأولى
توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018 | 15:06

مكتب قفصة -الشروق اون لاين - عادل عكرمي:

انطلقت صباح امس بتوزر فعاليات ورشة تدريبية حول "مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض "من تنظيم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" .هذه الورشة التي تتواصل 3ايام تندرج ضمن تنفيذ برنامج الشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي "مشاركة النساء والاعلام أساس لحوكمة محلية افضل"

والذي يهدف إلى إرساء حوار بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل حوكمة محلية مراعية للنوع الاجتماعي وينفذ المركز هذا البرنامج في 3ولايات هي قفصة وقابس وبنزرت

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين حول تقنيات التواصل والتفاوض من أجل الاقناع بأهمية سن سياسات وإعداد برامج تنموية وميزانيات محلية تضمن نفس الحقوق للنساء والرجال وتحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي هذا وتشارك جريدة الشروق في هذه الورشة ممثلة في مدير مكتبها بقفصة ضمن عدد من اعلاميي جهة قفصة.

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20 جانفي 2018 السّاعة 18:47
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المزيد >>
جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018 السّاعة 18:33
الكاف- الشروق أون لاين - محمد النموشي: بعد الانتخابات التي دارت اليوم انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا...
المزيد >>
كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018 السّاعة 18:20
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة 14...
المزيد >>
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
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