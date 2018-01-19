نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية

مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:

نظم اليوم حزب حركة نداء تونس ندوة جهوية بالتنسيقيات المحلية بجهة قفصة تحت إشراف عضو المكتب التنفيذي للحزب عادل الجربوعي ورئيس كتلة الحركة بمجلس النواب سفيان طوبال. وقد تمحورت الندوة على كيفية الإعداد الجيد للاستحقاق الإنتخابي البلدي وخاصة إعداد القائمة التي ستخوض الإنتخابات بالجهة وقد أكد السيد سفيان طوبال للشروق أون لاين ان هذه المحطة الإنتخابية محطة سياسية مهمة على اعتبار وأنها تمس مباشرة المواطن بالإضافة إلى أهمية كذلك الحكم المحلي الذي سيطبق بعد الانتخابات ولابد من الإعداد والاستعداد الجيد لهذه للمحطة.