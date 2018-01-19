كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، اليوم السبت، أن منتخب بلاده سيخوض مباراة ودية أمام تونس، يوم 27 مارس المقبل، في فرنسا.وأشار الاتحاد الكوستاريكي لتنظيم هذه المباراة الودية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويعد هذا اللقاء ضمن استعدادات منتخب تونس لمونديال روسيا 2018، وسيكون اختبارًا مفيدًا لنسور قرطاج، لأن المنتخب الكوستاريكي يشبه بنما، التي ستتنافس مع تونس في مجموعتها بكأس العالم.

المصدر: كوووة