الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"

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20 جانفي 2018
يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي، يومي 20 و21 جانفي 2018، زيارة عمل إلى الجزائر يشارك خلالها في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار الحوض الغربي للمتوسّط (5 زائد 5) المزمع عقده غد الأحد بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة الجزائريّة الفرنسيّة.
وستتركّز أشغال المؤتمر وفق بلاغ اليوم للوزارة حول موضوع “غرب المتوسّط: تعزيز التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة الشّاملة والمستدامة في مواجهة التّحديّات المشتركة في المنطقة” بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل التي تهم منطقة الحوض الغربي للمتوسّط، لاسيّما السّبل الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، إضافة إلى دعم التّعاون في عدد من المجالات الحيويّة على غرار تشغيل الشّباب والتّكوين المهني والهجرة والتنقّل في علاقتهما بالتّنمية والتغيّرات المناخيّة والتّنمية المستدامة.
ويجري وزير الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع سلسلة من المحادثات الثّنائية مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركة، كما سيلتقي بكل من الأمين العام لاتّحاد المغرب العربي والأمين العام للاتّحاد من أجل المتوسّط وممثّل الإتّحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن حوار 5 زائد 5 يضم كلا من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا عن الضفة الجنوبية للمتوسط ، وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ومالطا عن ضفته الشمالية ، كما تشارك الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسّط والمفوضية الأوروبية في اجتماعات هذا الحوار بصفة ملاحظ.
وتم إرساء هذا الحوار سنة 1990 إثر “إعلان روما” الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الحوض الغربي للمتوسط المنعقد يوم 10 أكتوبر 1990.
يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي، يومي 20 و21 جانفي 2018، زيارة عمل إلى الجزائر يشارك خلالها في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار الحوض الغربي للمتوسّط (5 زائد 5) المزمع عقده غد الأحد بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة الجزائريّة الفرنسيّة.
وستتركّز أشغال المؤتمر وفق بلاغ اليوم للوزارة حول موضوع “غرب المتوسّط: تعزيز التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة الشّاملة والمستدامة في مواجهة التّحديّات المشتركة في المنطقة” بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل التي تهم منطقة الحوض الغربي للمتوسّط، لاسيّما السّبل الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، إضافة إلى دعم التّعاون في عدد من المجالات الحيويّة على غرار تشغيل الشّباب والتّكوين المهني والهجرة والتنقّل في علاقتهما بالتّنمية والتغيّرات المناخيّة والتّنمية المستدامة.
ويجري وزير الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع سلسلة من المحادثات الثّنائية مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركة، كما سيلتقي بكل من الأمين العام لاتّحاد المغرب العربي والأمين العام للاتّحاد من أجل المتوسّط وممثّل الإتّحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن حوار 5 زائد 5 يضم كلا من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا عن الضفة الجنوبية للمتوسط ، وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ومالطا عن ضفته الشمالية ، كما تشارك الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسّط والمفوضية الأوروبية في اجتماعات هذا الحوار بصفة ملاحظ.
وتم إرساء هذا الحوار سنة 1990 إثر “إعلان روما” الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الحوض الغربي للمتوسط المنعقد يوم 10 أكتوبر 1990.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018