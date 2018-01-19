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يوم السبت 20 جانفي 2018
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الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
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الأولى
الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018 | 14:24

يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي، يومي 20 و21 جانفي 2018، زيارة عمل إلى الجزائر يشارك خلالها في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار الحوض الغربي للمتوسّط (5 زائد 5) المزمع عقده غد الأحد بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة الجزائريّة الفرنسيّة.

وستتركّز أشغال المؤتمر وفق بلاغ اليوم للوزارة حول موضوع “غرب المتوسّط: تعزيز التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة الشّاملة والمستدامة في مواجهة التّحديّات المشتركة في المنطقة” بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل التي تهم منطقة الحوض الغربي للمتوسّط، لاسيّما السّبل الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، إضافة إلى دعم التّعاون في عدد من المجالات الحيويّة على غرار تشغيل الشّباب والتّكوين المهني والهجرة والتنقّل في علاقتهما بالتّنمية والتغيّرات المناخيّة والتّنمية المستدامة.

ويجري وزير الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع سلسلة من المحادثات الثّنائية مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركة، كما سيلتقي بكل من الأمين العام لاتّحاد المغرب العربي والأمين العام للاتّحاد من أجل المتوسّط وممثّل الإتّحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن حوار 5 زائد 5 يضم كلا من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا عن الضفة الجنوبية للمتوسط ، وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ومالطا عن ضفته الشمالية ، كما تشارك الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسّط والمفوضية الأوروبية في اجتماعات هذا الحوار بصفة ملاحظ.

وتم إرساء هذا الحوار سنة 1990 إثر “إعلان روما” الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الحوض الغربي للمتوسط المنعقد يوم 10 أكتوبر 1990.

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الأولى
الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018 | 14:24

يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي، يومي 20 و21 جانفي 2018، زيارة عمل إلى الجزائر يشارك خلالها في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار الحوض الغربي للمتوسّط (5 زائد 5) المزمع عقده غد الأحد بالجزائر العاصمة تحت الرئاسة المشتركة الجزائريّة الفرنسيّة.

وستتركّز أشغال المؤتمر وفق بلاغ اليوم للوزارة حول موضوع “غرب المتوسّط: تعزيز التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة الشّاملة والمستدامة في مواجهة التّحديّات المشتركة في المنطقة” بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل التي تهم منطقة الحوض الغربي للمتوسّط، لاسيّما السّبل الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف، إضافة إلى دعم التّعاون في عدد من المجالات الحيويّة على غرار تشغيل الشّباب والتّكوين المهني والهجرة والتنقّل في علاقتهما بالتّنمية والتغيّرات المناخيّة والتّنمية المستدامة.

ويجري وزير الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في هذا الاجتماع سلسلة من المحادثات الثّنائية مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركة، كما سيلتقي بكل من الأمين العام لاتّحاد المغرب العربي والأمين العام للاتّحاد من أجل المتوسّط وممثّل الإتّحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن حوار 5 زائد 5 يضم كلا من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا عن الضفة الجنوبية للمتوسط ، وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا ومالطا عن ضفته الشمالية ، كما تشارك الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسّط والمفوضية الأوروبية في اجتماعات هذا الحوار بصفة ملاحظ.

وتم إرساء هذا الحوار سنة 1990 إثر “إعلان روما” الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول الحوض الغربي للمتوسط المنعقد يوم 10 أكتوبر 1990.

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عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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