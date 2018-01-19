رسمي: محمد بنور ينضم إلى البديل التونسي

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صفاقس- الشروق أون لاين - من راشد شعور: أكد محمد بنور الناطق الرسمي سابقا باسم التكتل لـ "الشروق أون لاين" انضمامه بشكل رسمي إلى حزب البديل التونسي برئاسة المهدي جمعة.

وينتظر أن يتحول محمد بنور غدا الأحد إلى مدينة صفاقس رفقة مهدي جمعة لحضور أول نشاط له في إطار حزبه الجديد البديل التونسي الذي ينظم اجتماعا شعبيا عاما بقاعة محمد علي عقيد.