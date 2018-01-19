الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 20 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تعمق عجز الميزانية إلى 5،2 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ أخبار النجم الساحلي .. النقاز «يهرب» الى فرنسا ورئيس... غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي
الأولى
تعمق عجز الميزانية إلى 5،2 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017
20 جانفي 2018 | 13:35

تفاقم عجز الميزانية مجددا موفى نوفمبر 2017 ليصل إلى مستوى 5،2 مليار دينار ويقترب بذلك من توقعات رسمها قانون المالية لسنة 2017، والتي أشارت إلى عجز بقيمة 5،3 مليار دينار للسنة ذاتها.

ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (4،05 مليار دينار) فقد تطور العجز بأكثر من 1200 مليون دينار (أي ما يعادل 25 بالمائة) وفق "النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة نوفمبر 2017" نشرتها مؤخرا وزارة المالية.

 وأرجعت الوثيقة تفاقم العجز الى ارتفاع النفقات خاصة منها نفقات التصرف وتلك المتعلقة بالأجور في مجال الوظيفة العمومية (17،7 مليار دينار)، التي استحوذت على أكثر من نصف مجمل نفقات الدولة (30،8 مليار دينار).

ووجهت هذه النفقات، في مستوى ثان، إلى تسديد الدين (تغطية أصل الدين بقيمة 4،4 مليار دينار وفوائد في حدود 2،1 مليار دينار) وفي مستوى ثالث، لتمويل نفقات التنمية (5 مليار دينار).

يذكر أن تسديد أصل الدين الى موفى نوفمبر 2017 تخطى التوقعات المرسومة ضمن قانون المالية لسنة 2017، والتي عولت على 3،6 مليار دينار بالنسبة لكامل سنة 2017.

وفيما يتعلق بموارد الدولة فقد تم تغذيتها، من جهة، بالموارد الذاتية للدولة (الموارد الجبائية وغير الجبائية) بقيمة 21،2 مليار دينار لكن أيضا بفضل موارد الاقتراض (9،4 مليار دينار) أي ما يعادل أقل بقليل من ثلث إجمالي الموارد.

وأظهر جدول ميزانية الدولة، الذي نشرته وزارة المالية، أن الحكومة عولت على موارد اقتراض بقيمة 8،5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017 وقد تم تجاوز هذه القيمة ب1 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017.

وبحسب وزارة المالية فقد تمت تغطية هذا العجز الى حد الان عبر اللجوء الى موارد التمويل الخارجية، بقيمة 4،3 مليار دينار، والتمويلات الداخلية بقيمة 0،9 مليار دينار.

وات
تقرؤون أيضا
كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018 السّاعة 18:47
قال رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان، "إن تونس تعيش اليوم وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان رئيس الحكومة الحالي،...
المزيد >>
جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018 السّاعة 18:33
الكاف- الشروق أون لاين - محمد النموشي: بعد الانتخابات التي دارت اليوم انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا...
المزيد >>
كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018 السّاعة 18:20
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة 14...
المزيد >>
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
تعمق عجز الميزانية إلى 5،2 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017
20 جانفي 2018 | 13:35

تفاقم عجز الميزانية مجددا موفى نوفمبر 2017 ليصل إلى مستوى 5،2 مليار دينار ويقترب بذلك من توقعات رسمها قانون المالية لسنة 2017، والتي أشارت إلى عجز بقيمة 5،3 مليار دينار للسنة ذاتها.

ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (4،05 مليار دينار) فقد تطور العجز بأكثر من 1200 مليون دينار (أي ما يعادل 25 بالمائة) وفق "النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة نوفمبر 2017" نشرتها مؤخرا وزارة المالية.

 وأرجعت الوثيقة تفاقم العجز الى ارتفاع النفقات خاصة منها نفقات التصرف وتلك المتعلقة بالأجور في مجال الوظيفة العمومية (17،7 مليار دينار)، التي استحوذت على أكثر من نصف مجمل نفقات الدولة (30،8 مليار دينار).

ووجهت هذه النفقات، في مستوى ثان، إلى تسديد الدين (تغطية أصل الدين بقيمة 4،4 مليار دينار وفوائد في حدود 2،1 مليار دينار) وفي مستوى ثالث، لتمويل نفقات التنمية (5 مليار دينار).

يذكر أن تسديد أصل الدين الى موفى نوفمبر 2017 تخطى التوقعات المرسومة ضمن قانون المالية لسنة 2017، والتي عولت على 3،6 مليار دينار بالنسبة لكامل سنة 2017.

وفيما يتعلق بموارد الدولة فقد تم تغذيتها، من جهة، بالموارد الذاتية للدولة (الموارد الجبائية وغير الجبائية) بقيمة 21،2 مليار دينار لكن أيضا بفضل موارد الاقتراض (9،4 مليار دينار) أي ما يعادل أقل بقليل من ثلث إجمالي الموارد.

وأظهر جدول ميزانية الدولة، الذي نشرته وزارة المالية، أن الحكومة عولت على موارد اقتراض بقيمة 8،5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017 وقد تم تجاوز هذه القيمة ب1 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017.

وبحسب وزارة المالية فقد تمت تغطية هذا العجز الى حد الان عبر اللجوء الى موارد التمويل الخارجية، بقيمة 4،3 مليار دينار، والتمويلات الداخلية بقيمة 0،9 مليار دينار.

وات
تقرؤون أيضا
كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018 السّاعة 18:47
قال رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان، "إن تونس تعيش اليوم وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان رئيس الحكومة الحالي،...
المزيد >>
جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018 السّاعة 18:33
الكاف- الشروق أون لاين - محمد النموشي: بعد الانتخابات التي دارت اليوم انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا...
المزيد >>
كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018 السّاعة 18:20
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة 14...
المزيد >>
بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عددا من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين في خطوة من...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ أخبار النجم الساحلي .. النقاز «يهرب» الى فرنسا ورئيس... غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي
﻿