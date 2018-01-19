تعمق عجز الميزانية إلى 5،2 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017

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تفاقم عجز الميزانية مجددا موفى نوفمبر 2017 ليصل إلى مستوى 5،2 مليار دينار ويقترب بذلك من توقعات رسمها قانون المالية لسنة 2017، والتي أشارت إلى عجز بقيمة 5،3 مليار دينار للسنة ذاتها.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (4،05 مليار دينار) فقد تطور العجز بأكثر من 1200 مليون دينار (أي ما يعادل 25 بالمائة) وفق "النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة نوفمبر 2017" نشرتها مؤخرا وزارة المالية.
وأرجعت الوثيقة تفاقم العجز الى ارتفاع النفقات خاصة منها نفقات التصرف وتلك المتعلقة بالأجور في مجال الوظيفة العمومية (17،7 مليار دينار)، التي استحوذت على أكثر من نصف مجمل نفقات الدولة (30،8 مليار دينار).
ووجهت هذه النفقات، في مستوى ثان، إلى تسديد الدين (تغطية أصل الدين بقيمة 4،4 مليار دينار وفوائد في حدود 2،1 مليار دينار) وفي مستوى ثالث، لتمويل نفقات التنمية (5 مليار دينار).
يذكر أن تسديد أصل الدين الى موفى نوفمبر 2017 تخطى التوقعات المرسومة ضمن قانون المالية لسنة 2017، والتي عولت على 3،6 مليار دينار بالنسبة لكامل سنة 2017.
وفيما يتعلق بموارد الدولة فقد تم تغذيتها، من جهة، بالموارد الذاتية للدولة (الموارد الجبائية وغير الجبائية) بقيمة 21،2 مليار دينار لكن أيضا بفضل موارد الاقتراض (9،4 مليار دينار) أي ما يعادل أقل بقليل من ثلث إجمالي الموارد.
وأظهر جدول ميزانية الدولة، الذي نشرته وزارة المالية، أن الحكومة عولت على موارد اقتراض بقيمة 8،5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017 وقد تم تجاوز هذه القيمة ب1 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017.
وبحسب وزارة المالية فقد تمت تغطية هذا العجز الى حد الان عبر اللجوء الى موارد التمويل الخارجية، بقيمة 4،3 مليار دينار، والتمويلات الداخلية بقيمة 0،9 مليار دينار.
تفاقم عجز الميزانية مجددا موفى نوفمبر 2017 ليصل إلى مستوى 5،2 مليار دينار ويقترب بذلك من توقعات رسمها قانون المالية لسنة 2017، والتي أشارت إلى عجز بقيمة 5،3 مليار دينار للسنة ذاتها.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 (4،05 مليار دينار) فقد تطور العجز بأكثر من 1200 مليون دينار (أي ما يعادل 25 بالمائة) وفق "النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة نوفمبر 2017" نشرتها مؤخرا وزارة المالية.
وأرجعت الوثيقة تفاقم العجز الى ارتفاع النفقات خاصة منها نفقات التصرف وتلك المتعلقة بالأجور في مجال الوظيفة العمومية (17،7 مليار دينار)، التي استحوذت على أكثر من نصف مجمل نفقات الدولة (30،8 مليار دينار).
ووجهت هذه النفقات، في مستوى ثان، إلى تسديد الدين (تغطية أصل الدين بقيمة 4،4 مليار دينار وفوائد في حدود 2،1 مليار دينار) وفي مستوى ثالث، لتمويل نفقات التنمية (5 مليار دينار).
يذكر أن تسديد أصل الدين الى موفى نوفمبر 2017 تخطى التوقعات المرسومة ضمن قانون المالية لسنة 2017، والتي عولت على 3،6 مليار دينار بالنسبة لكامل سنة 2017.
وفيما يتعلق بموارد الدولة فقد تم تغذيتها، من جهة، بالموارد الذاتية للدولة (الموارد الجبائية وغير الجبائية) بقيمة 21،2 مليار دينار لكن أيضا بفضل موارد الاقتراض (9،4 مليار دينار) أي ما يعادل أقل بقليل من ثلث إجمالي الموارد.
وأظهر جدول ميزانية الدولة، الذي نشرته وزارة المالية، أن الحكومة عولت على موارد اقتراض بقيمة 8،5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2017 وقد تم تجاوز هذه القيمة ب1 مليار دينار نهاية نوفمبر 2017.
وبحسب وزارة المالية فقد تمت تغطية هذا العجز الى حد الان عبر اللجوء الى موارد التمويل الخارجية، بقيمة 4،3 مليار دينار، والتمويلات الداخلية بقيمة 0،9 مليار دينار.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018