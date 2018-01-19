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يوم السبت 20 جانفي 2018
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الداخلية توفّر ''الحماية الأمنية الشاملة'' لحمّة الهمامي
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الأولى
الداخلية توفّر ''الحماية الأمنية الشاملة'' لحمّة الهمامي
20 جانفي 2018 | 13:13

 أفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي، اليوم السبت، بأنّ المدير العام للأمن الوطني أعلمه أمس وأثناء لقاء بينهما بقرار الوزارة توفير منظومة حماية أمنية شاملة له ولمقر الجبهة ولمسكنه وفي كل تنقلاته إضافة إلى مقرّ الجبهة وحزب العمّال.

وبيّن الهمّامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذا القرار جاء على إثر ما أعلمته به الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية الخميس حول وجود تهديدات جديّة باغتياله، موضّحا في الآن نفسه أن الوحدة كانت قد استمعت إليه بناء على إنابة من وكالة الجمهورية بتونس العاصمة.

ولفت إلى أنّه حضر بمقرّ الوحدة صحبة رئيس الكتلة الشعبية أحمد الصدّيق، بصفته محاميا، وأبلغ المحققين ببعض المعلومات التي وصلت الجبهة حول مخطّط اغتيال يستهدف شخصه، معربا عن أمله في أن يتوّصل القضاء إلى كشف الأطراف التي تقف وراء هذه التهديدات.

وذكّر الهمّامي بأنّ هذه التهديدات جاءت في سياق حملة تشويه وتحريض على الجبهة الشعبيّة ساهمت فيها أطراف من الإئتلاف الحاكم، من مسؤولين حكوميين وحزبيين من بينهم رئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة وبعض نواب هذه الحركة، لافتا في المقابل إلى أنّ جهات رسميّة سواء من الرئاسة أو من الداخلية كانت نفت أن تكون الجبهة الشعبية مورّطة في ما حصل من أعمال إجرامية وتخريبية.

كما أكّد أنّ رفض قيادات الجبهة سابقا توفير الحماية له من قبل وزارة الداخلية ومطالبتها بمنظومة تابعة للأمن الرئاسي يتضمّن مغالطة بالنظر إلى أنّ احتراز الجبهة كان بسبب المنظومة التي تختلف عن منظومة الحماية التابعة للأمن الرئاسي، التي قال إنها كاملة وشاملة، وهو ما تمّ توفيره حاليا من قبل وزارة الداخليّة، بحسب تعبيره.

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الأولى
الداخلية توفّر ''الحماية الأمنية الشاملة'' لحمّة الهمامي
20 جانفي 2018 | 13:13

 أفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي، اليوم السبت، بأنّ المدير العام للأمن الوطني أعلمه أمس وأثناء لقاء بينهما بقرار الوزارة توفير منظومة حماية أمنية شاملة له ولمقر الجبهة ولمسكنه وفي كل تنقلاته إضافة إلى مقرّ الجبهة وحزب العمّال.

وبيّن الهمّامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذا القرار جاء على إثر ما أعلمته به الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية الخميس حول وجود تهديدات جديّة باغتياله، موضّحا في الآن نفسه أن الوحدة كانت قد استمعت إليه بناء على إنابة من وكالة الجمهورية بتونس العاصمة.

ولفت إلى أنّه حضر بمقرّ الوحدة صحبة رئيس الكتلة الشعبية أحمد الصدّيق، بصفته محاميا، وأبلغ المحققين ببعض المعلومات التي وصلت الجبهة حول مخطّط اغتيال يستهدف شخصه، معربا عن أمله في أن يتوّصل القضاء إلى كشف الأطراف التي تقف وراء هذه التهديدات.

وذكّر الهمّامي بأنّ هذه التهديدات جاءت في سياق حملة تشويه وتحريض على الجبهة الشعبيّة ساهمت فيها أطراف من الإئتلاف الحاكم، من مسؤولين حكوميين وحزبيين من بينهم رئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة وبعض نواب هذه الحركة، لافتا في المقابل إلى أنّ جهات رسميّة سواء من الرئاسة أو من الداخلية كانت نفت أن تكون الجبهة الشعبية مورّطة في ما حصل من أعمال إجرامية وتخريبية.

كما أكّد أنّ رفض قيادات الجبهة سابقا توفير الحماية له من قبل وزارة الداخلية ومطالبتها بمنظومة تابعة للأمن الرئاسي يتضمّن مغالطة بالنظر إلى أنّ احتراز الجبهة كان بسبب المنظومة التي تختلف عن منظومة الحماية التابعة للأمن الرئاسي، التي قال إنها كاملة وشاملة، وهو ما تمّ توفيره حاليا من قبل وزارة الداخليّة، بحسب تعبيره.

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20 جانفي 2018 السّاعة 18:06
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عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
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