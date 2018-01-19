الداخلية توفّر ''الحماية الأمنية الشاملة'' لحمّة الهمامي

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أفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي، اليوم السبت، بأنّ المدير العام للأمن الوطني أعلمه أمس وأثناء لقاء بينهما بقرار الوزارة توفير منظومة حماية أمنية شاملة له ولمقر الجبهة ولمسكنه وفي كل تنقلاته إضافة إلى مقرّ الجبهة وحزب العمّال.
وبيّن الهمّامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذا القرار جاء على إثر ما أعلمته به الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية الخميس حول وجود تهديدات جديّة باغتياله، موضّحا في الآن نفسه أن الوحدة كانت قد استمعت إليه بناء على إنابة من وكالة الجمهورية بتونس العاصمة.
ولفت إلى أنّه حضر بمقرّ الوحدة صحبة رئيس الكتلة الشعبية أحمد الصدّيق، بصفته محاميا، وأبلغ المحققين ببعض المعلومات التي وصلت الجبهة حول مخطّط اغتيال يستهدف شخصه، معربا عن أمله في أن يتوّصل القضاء إلى كشف الأطراف التي تقف وراء هذه التهديدات.
وذكّر الهمّامي بأنّ هذه التهديدات جاءت في سياق حملة تشويه وتحريض على الجبهة الشعبيّة ساهمت فيها أطراف من الإئتلاف الحاكم، من مسؤولين حكوميين وحزبيين من بينهم رئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة وبعض نواب هذه الحركة، لافتا في المقابل إلى أنّ جهات رسميّة سواء من الرئاسة أو من الداخلية كانت نفت أن تكون الجبهة الشعبية مورّطة في ما حصل من أعمال إجرامية وتخريبية.
كما أكّد أنّ رفض قيادات الجبهة سابقا توفير الحماية له من قبل وزارة الداخلية ومطالبتها بمنظومة تابعة للأمن الرئاسي يتضمّن مغالطة بالنظر إلى أنّ احتراز الجبهة كان بسبب المنظومة التي تختلف عن منظومة الحماية التابعة للأمن الرئاسي، التي قال إنها كاملة وشاملة، وهو ما تمّ توفيره حاليا من قبل وزارة الداخليّة، بحسب تعبيره.
أفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي، اليوم السبت، بأنّ المدير العام للأمن الوطني أعلمه أمس وأثناء لقاء بينهما بقرار الوزارة توفير منظومة حماية أمنية شاملة له ولمقر الجبهة ولمسكنه وفي كل تنقلاته إضافة إلى مقرّ الجبهة وحزب العمّال.
وبيّن الهمّامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ هذا القرار جاء على إثر ما أعلمته به الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية الخميس حول وجود تهديدات جديّة باغتياله، موضّحا في الآن نفسه أن الوحدة كانت قد استمعت إليه بناء على إنابة من وكالة الجمهورية بتونس العاصمة.
ولفت إلى أنّه حضر بمقرّ الوحدة صحبة رئيس الكتلة الشعبية أحمد الصدّيق، بصفته محاميا، وأبلغ المحققين ببعض المعلومات التي وصلت الجبهة حول مخطّط اغتيال يستهدف شخصه، معربا عن أمله في أن يتوّصل القضاء إلى كشف الأطراف التي تقف وراء هذه التهديدات.
وذكّر الهمّامي بأنّ هذه التهديدات جاءت في سياق حملة تشويه وتحريض على الجبهة الشعبيّة ساهمت فيها أطراف من الإئتلاف الحاكم، من مسؤولين حكوميين وحزبيين من بينهم رئيس الحكومة ورئيس حركة النهضة وبعض نواب هذه الحركة، لافتا في المقابل إلى أنّ جهات رسميّة سواء من الرئاسة أو من الداخلية كانت نفت أن تكون الجبهة الشعبية مورّطة في ما حصل من أعمال إجرامية وتخريبية.
كما أكّد أنّ رفض قيادات الجبهة سابقا توفير الحماية له من قبل وزارة الداخلية ومطالبتها بمنظومة تابعة للأمن الرئاسي يتضمّن مغالطة بالنظر إلى أنّ احتراز الجبهة كان بسبب المنظومة التي تختلف عن منظومة الحماية التابعة للأمن الرئاسي، التي قال إنها كاملة وشاملة، وهو ما تمّ توفيره حاليا من قبل وزارة الداخليّة، بحسب تعبيره.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018