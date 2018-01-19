كرة اليد: مصباح الصانعي يغادر رسميا "شومبيري"

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تونس-الشروق اون لاين -منير الزوابي: أكد الظهير الايسر للمنتخب الوطني مصباح الصانعي انه فسخ عقده رسميا مع فريقه الحالي شومبيري الفرنسي .

ولم يكن الصانعي محظوظا في "شومبيري" بما انه تعرض الى اصابة قبل ان يشرع في اللعب في الفريق.

فأين ستكون الوجهة القادمة للصانعي الذي يبقى من افضل اللاعبين في تونس وحتى في العالم؟