الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 20 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
"البديل التونسي" يعقد اول اجتماع جماهيري
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ أخبار النجم الساحلي .. النقاز «يهرب» الى فرنسا ورئيس... غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي
السياسي
"البديل التونسي" يعقد اول اجتماع جماهيري
20 جانفي 2018 | 12:51

تونس- الشروق أون لاين- عبد الرؤوف بالي: يعقد حزب البديل التونسي غدا الاحد انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف صباحا اول اجتماع جماهيري له وذلك بقاعة العقيد بصفاقس.

وعلمت "الشروق أون لاين" انه سيشارك في هذا الاجتماع اطارات الحزب في الجهة وعدد من قياداته المركزية الى جانب رئيسه المهدي جمعة وعدد من الشخصيات الوطنية من ولاية صفاقس.

تقرؤون أيضا
كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018 السّاعة 18:47
قال رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان، "إن تونس تعيش اليوم وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان رئيس الحكومة الحالي،...
المزيد >>
نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018 السّاعة 14:56
مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني: ...
المزيد >>
رسمي: محمد بنور ينضم إلى البديل التونسي
20 جانفي 2018 السّاعة 14:07
صفاقس- الشروق أون لاين - من راشد شعور: أكد محمد...
المزيد >>
"البديل التونسي" يعقد اول اجتماع جماهيري
20 جانفي 2018 السّاعة 12:51
تونس- الشروق أون لاين- عبد الرؤوف بالي: يعقد حزب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
"البديل التونسي" يعقد اول اجتماع جماهيري
20 جانفي 2018 | 12:51

تونس- الشروق أون لاين- عبد الرؤوف بالي: يعقد حزب البديل التونسي غدا الاحد انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف صباحا اول اجتماع جماهيري له وذلك بقاعة العقيد بصفاقس.

وعلمت "الشروق أون لاين" انه سيشارك في هذا الاجتماع اطارات الحزب في الجهة وعدد من قياداته المركزية الى جانب رئيسه المهدي جمعة وعدد من الشخصيات الوطنية من ولاية صفاقس.

تقرؤون أيضا
كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018 السّاعة 18:47
قال رئيس حزب المبادرة، كمال مرجان، "إن تونس تعيش اليوم وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان رئيس الحكومة الحالي،...
المزيد >>
نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018 السّاعة 14:56
مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني: ...
المزيد >>
رسمي: محمد بنور ينضم إلى البديل التونسي
20 جانفي 2018 السّاعة 14:07
صفاقس- الشروق أون لاين - من راشد شعور: أكد محمد...
المزيد >>
"البديل التونسي" يعقد اول اجتماع جماهيري
20 جانفي 2018 السّاعة 12:51
تونس- الشروق أون لاين- عبد الرؤوف بالي: يعقد حزب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
من أجل ميثاق حوار اجتماعي مسؤول
قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الجمعة 19 جانفي 2018 بطولة امم افريقيا لكرة اليد: المنتخب الجزائري ينهزم امام... أم تقيد ابنها قبل سحله بدراجتها النارية وفاة مقدمة البرنامج الشهير "صباح الخير يا عرب" جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 الشطب نهائيا عن 3 محامين أشقاء ‎ أخبار النجم الساحلي .. النقاز «يهرب» الى فرنسا ورئيس... غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي
﻿