"البديل التونسي" يعقد اول اجتماع جماهيري

تونس- الشروق أون لاين- عبد الرؤوف بالي: يعقد حزب البديل التونسي غدا الاحد انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف صباحا اول اجتماع جماهيري له وذلك بقاعة العقيد بصفاقس.

وعلمت "الشروق أون لاين" انه سيشارك في هذا الاجتماع اطارات الحزب في الجهة وعدد من قياداته المركزية الى جانب رئيسه المهدي جمعة وعدد من الشخصيات الوطنية من ولاية صفاقس.