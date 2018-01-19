قرقنة: ضبط امرأة تقوم باستقطاب الراغبين في الإبحار خلسة

تمكنت وحدات الحرس الوطني المكلفة بتأمين الرحلات البحرية على متن باخرة اللود بين جزيرة قرقنة ومدينة صفاقس من إلقاء القبض يوم 19 جانفي 2018 على إمرأة عمرها 34 سنة.

بالتحري معها اعترفت بأنها تقوم باستقطاب الراغبين بالمشاركة في عمليات لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة مقابل حصولها على مبلغ مالي عن كل شخص تتولى استقطابه، كما أدلت بهوية منظم العملية.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بها والمساعي حثيثة لإيقاف منظم العملية واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.