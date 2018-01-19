قرقنة: ضبط امرأة تقوم باستقطاب الراغبين في الإبحار خلسة

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تمكنت وحدات الحرس الوطني المكلفة بتأمين الرحلات البحرية على متن باخرة اللود بين جزيرة قرقنة ومدينة صفاقس من إلقاء القبض يوم 19 جانفي 2018 على إمرأة عمرها 34 سنة.
بالتحري معها اعترفت بأنها تقوم باستقطاب الراغبين بالمشاركة في عمليات لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة مقابل حصولها على مبلغ مالي عن كل شخص تتولى استقطابه، كما أدلت بهوية منظم العملية.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بها والمساعي حثيثة لإيقاف منظم العملية واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
تمكنت وحدات الحرس الوطني المكلفة بتأمين الرحلات البحرية على متن باخرة اللود بين جزيرة قرقنة ومدينة صفاقس من إلقاء القبض يوم 19 جانفي 2018 على إمرأة عمرها 34 سنة.
بالتحري معها اعترفت بأنها تقوم باستقطاب الراغبين بالمشاركة في عمليات لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة مقابل حصولها على مبلغ مالي عن كل شخص تتولى استقطابه، كما أدلت بهوية منظم العملية.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بها والمساعي حثيثة لإيقاف منظم العملية واتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018