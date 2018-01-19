رجة أرضية شرق مدينة الجم

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجة أرضية بقوة 2.73 درجة على سلم ريشتر، على الساعة العاشرة و20 دقيقة من صباح اليوم السبت، وذلك على بعد 3 كلم شرق مدينة الجم من ولاية المهدية، وفق بلاغ للمعهد.

وحددت التحاليل الأولية مركز الرجة بـ35.30 درجة خط عرض وبـ10.68 درجة خط طول شرق مدينة الجم.

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