تطاوين: بطاقات إيداع في حق 3 أعوان حرس بتهمة الارتشاء

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اصدرت، امس الجمعة، بطاقات ايداع في حق 3 اعوان حرس وطني بمنطقة الرمادة من ولاية تطاوين وايقافهم قضائيا بتهمة الرشوة.

وحسب ما افاد به مصدر مطلع لـ"الشروق اون لاين"، فان مهرب بنزين قام بتقديم شكاية ضد المتهمين الذين عمدوا الى استفزازاه وطالبوه بمبلغ مالي مقابل اخلاء سبيله وتمرير بضاعته.

ورجح مصدرنا ان تكون هذه العملية تصفية حسابات حيث انه من غير المنطقي ان يلتجئ المهربون الى القضاء باعتبار انهم يمارسون تجارة مخالفة للقانون.