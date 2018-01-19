تآكلت ساقه بسبب مرض خطير يعاني منه

السبيخة: مواطن يستغيث ويناشد السلط وأصحاب البر للتدخل

القيروان - الشروق أون لاين - سعيدة الجلاصي: أحيانا تكون الصورة أبلغ من الكلام وهذه الصورة مهما كانت بليغة ومؤثرة لدى كل من شاهدها الا انها لن تبلغ حقيقة ما يحس به صاحبها وأبناؤه وعائلته.

صورة تعري قساوة ومرارة الاحساس بالألم المتواصل دون اكتراث من السلط وكأنّ هؤلاء المواطنين يعيشون خارج دائرة الاهتمام.. صورة من صميم الواقع للمواطن صالح عوني وهو أب لطفلين.

فقر وبؤس ومرض ونسيان وتجاهل هو ما يمكن أن ينطبق على حاله...تطور به الامر الى ان أصبح يعاني من مرض خطير على مستوى ساقه اليمنى التي تآكلت ووصلت درجة التعفن.

توجهت عائلته بنداء الى السلط والمعنيين وأهل البر والاحسان من أجل لفتة رحيمة للتدخل لعلاجه.

وضعية كارثية قد لا يفقهها الا أهلها من الذين يقتاتون على فتات الامل و فقط.. وضعية تجعلنا نتساءل: لماذا لم يتمتع هذا المواطن الهش ببرنامج إزالة الاكواخ حتى الان؟ و أين نحن من خدمة المواطن في أبسط حقوقه الصحية والاجتماعية؟ اين عمدة الجهة من هذه الحالات ومتابعتها و تبليغ صوتها الى الجهات المعنية ؟