السبيخة: مواطن يستغيث ويناشد السلط وأصحاب البر للتدخل

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14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
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14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
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14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018
القيروان - الشروق أون لاين - سعيدة الجلاصي: أحيانا تكون الصورة أبلغ من الكلام وهذه الصورة مهما كانت بليغة ومؤثرة لدى كل من شاهدها الا انها لن تبلغ حقيقة ما يحس به صاحبها وأبناؤه وعائلته.
صورة تعري قساوة ومرارة الاحساس بالألم المتواصل دون اكتراث من السلط وكأنّ هؤلاء المواطنين يعيشون خارج دائرة الاهتمام.. صورة من صميم الواقع للمواطن صالح عوني وهو أب لطفلين.
فقر وبؤس ومرض ونسيان وتجاهل هو ما يمكن أن ينطبق على حاله...تطور به الامر الى ان أصبح يعاني من مرض خطير على مستوى ساقه اليمنى التي تآكلت ووصلت درجة التعفن.
توجهت عائلته بنداء الى السلط والمعنيين وأهل البر والاحسان من أجل لفتة رحيمة للتدخل لعلاجه.
وضعية كارثية قد لا يفقهها الا أهلها من الذين يقتاتون على فتات الامل و فقط.. وضعية تجعلنا نتساءل: لماذا لم يتمتع هذا المواطن الهش ببرنامج إزالة الاكواخ حتى الان؟ و أين نحن من خدمة المواطن في أبسط حقوقه الصحية والاجتماعية؟ اين عمدة الجهة من هذه الحالات ومتابعتها و تبليغ صوتها الى الجهات المعنية ؟
القيروان - الشروق أون لاين - سعيدة الجلاصي: أحيانا تكون الصورة أبلغ من الكلام وهذه الصورة مهما كانت بليغة ومؤثرة لدى كل من شاهدها الا انها لن تبلغ حقيقة ما يحس به صاحبها وأبناؤه وعائلته.
صورة تعري قساوة ومرارة الاحساس بالألم المتواصل دون اكتراث من السلط وكأنّ هؤلاء المواطنين يعيشون خارج دائرة الاهتمام.. صورة من صميم الواقع للمواطن صالح عوني وهو أب لطفلين.
فقر وبؤس ومرض ونسيان وتجاهل هو ما يمكن أن ينطبق على حاله...تطور به الامر الى ان أصبح يعاني من مرض خطير على مستوى ساقه اليمنى التي تآكلت ووصلت درجة التعفن.
توجهت عائلته بنداء الى السلط والمعنيين وأهل البر والاحسان من أجل لفتة رحيمة للتدخل لعلاجه.
وضعية كارثية قد لا يفقهها الا أهلها من الذين يقتاتون على فتات الامل و فقط.. وضعية تجعلنا نتساءل: لماذا لم يتمتع هذا المواطن الهش ببرنامج إزالة الاكواخ حتى الان؟ و أين نحن من خدمة المواطن في أبسط حقوقه الصحية والاجتماعية؟ اين عمدة الجهة من هذه الحالات ومتابعتها و تبليغ صوتها الى الجهات المعنية ؟
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018