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يوم السبت 20 جانفي 2018
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لمبيدوزا: مهاجرون تونسيون غير شرعيين يرشقون أعوان الأمن بالحجارة
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القضائي
لمبيدوزا: مهاجرون تونسيون غير شرعيين يرشقون أعوان الأمن بالحجارة
20 جانفي 2018 | 11:15

قالت وكالة الأنباء الايطالية أن عددا من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بـ"لمبيدوزا" عمدوا ليلة أمس الى الخروج من مركز الايواء ورشق أعوان الشرطة الايطالية بالحجارة مما أدى الى جرح شرطي. وفي هذا الصدد طالبت جمعية "فورزا تونس" الحكومة التونسية بالتدخل العاجل اثر هذه "الأحداث الخطيرة".

وفي نفس السياق أكدت الجمعية في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الايطالية أن عمدة "لمبيدوزا" قام بمقابلة وزير الداخلية الايطالي لإعلامه بأن المهاجرين التونسيين غير الشرعيين يعانون من ضغط نفسي كبير نظرا لاكتظاظ  مركز الايواء وطول فترة إقامتهم بدون تسوية وضعيتهم.

كما عبرت "فورزا تونس" عن استغرابها من صمت الحكومتين التونسية والايطالية ازاء هذه الأحداث وطالبت الطرف الايطالي بالإسراع في تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين خاصة وأنه في الفترة توالت محاولات هروب التونسيين من جزيرة "لمبيدوزا" عبر الركوب خلسة او بالقوة في البواخر التي تؤمن رحلات بين الجزيرة وبقية الأراضي الايطالية.

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القضائي
لمبيدوزا: مهاجرون تونسيون غير شرعيين يرشقون أعوان الأمن بالحجارة
20 جانفي 2018 | 11:15

قالت وكالة الأنباء الايطالية أن عددا من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بـ"لمبيدوزا" عمدوا ليلة أمس الى الخروج من مركز الايواء ورشق أعوان الشرطة الايطالية بالحجارة مما أدى الى جرح شرطي. وفي هذا الصدد طالبت جمعية "فورزا تونس" الحكومة التونسية بالتدخل العاجل اثر هذه "الأحداث الخطيرة".

وفي نفس السياق أكدت الجمعية في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الايطالية أن عمدة "لمبيدوزا" قام بمقابلة وزير الداخلية الايطالي لإعلامه بأن المهاجرين التونسيين غير الشرعيين يعانون من ضغط نفسي كبير نظرا لاكتظاظ  مركز الايواء وطول فترة إقامتهم بدون تسوية وضعيتهم.

كما عبرت "فورزا تونس" عن استغرابها من صمت الحكومتين التونسية والايطالية ازاء هذه الأحداث وطالبت الطرف الايطالي بالإسراع في تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين خاصة وأنه في الفترة توالت محاولات هروب التونسيين من جزيرة "لمبيدوزا" عبر الركوب خلسة او بالقوة في البواخر التي تؤمن رحلات بين الجزيرة وبقية الأراضي الايطالية.

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عبد الجليل المسعودي
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