لمبيدوزا: مهاجرون تونسيون غير شرعيين يرشقون أعوان الأمن بالحجارة

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قالت وكالة الأنباء الايطالية أن عددا من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بـ"لمبيدوزا" عمدوا ليلة أمس الى الخروج من مركز الايواء ورشق أعوان الشرطة الايطالية بالحجارة مما أدى الى جرح شرطي. وفي هذا الصدد طالبت جمعية "فورزا تونس" الحكومة التونسية بالتدخل العاجل اثر هذه "الأحداث الخطيرة".
وفي نفس السياق أكدت الجمعية في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الايطالية أن عمدة "لمبيدوزا" قام بمقابلة وزير الداخلية الايطالي لإعلامه بأن المهاجرين التونسيين غير الشرعيين يعانون من ضغط نفسي كبير نظرا لاكتظاظ مركز الايواء وطول فترة إقامتهم بدون تسوية وضعيتهم.
كما عبرت "فورزا تونس" عن استغرابها من صمت الحكومتين التونسية والايطالية ازاء هذه الأحداث وطالبت الطرف الايطالي بالإسراع في تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين خاصة وأنه في الفترة توالت محاولات هروب التونسيين من جزيرة "لمبيدوزا" عبر الركوب خلسة او بالقوة في البواخر التي تؤمن رحلات بين الجزيرة وبقية الأراضي الايطالية.
قالت وكالة الأنباء الايطالية أن عددا من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بـ"لمبيدوزا" عمدوا ليلة أمس الى الخروج من مركز الايواء ورشق أعوان الشرطة الايطالية بالحجارة مما أدى الى جرح شرطي. وفي هذا الصدد طالبت جمعية "فورزا تونس" الحكومة التونسية بالتدخل العاجل اثر هذه "الأحداث الخطيرة".
وفي نفس السياق أكدت الجمعية في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الايطالية أن عمدة "لمبيدوزا" قام بمقابلة وزير الداخلية الايطالي لإعلامه بأن المهاجرين التونسيين غير الشرعيين يعانون من ضغط نفسي كبير نظرا لاكتظاظ مركز الايواء وطول فترة إقامتهم بدون تسوية وضعيتهم.
كما عبرت "فورزا تونس" عن استغرابها من صمت الحكومتين التونسية والايطالية ازاء هذه الأحداث وطالبت الطرف الايطالي بالإسراع في تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين خاصة وأنه في الفترة توالت محاولات هروب التونسيين من جزيرة "لمبيدوزا" عبر الركوب خلسة او بالقوة في البواخر التي تؤمن رحلات بين الجزيرة وبقية الأراضي الايطالية.
-
18:47كمال مرجان: تونس تعيش وضعا صعبا ولا أتمنى أن أكون مكان الشاهد
20 جانفي 2018
-
18:33جلال العوني رئيسا لاولمبيك الكاف
20 جانفي 2018
-
18:20كرة القدم: النتائج والترتيب بعد اكتمال الجولة 14 للمحترفة 2
20 جانفي 2018
-
18:06بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسميا
20 جانفي 2018
-
17:50وزير العدل يشيد بمكانة المرأة ودورها الريادي في المنظومة القضائية
20 جانفي 2018
-
17:30برشلونة يحسم الجدل حول اتفاقه مع غريزمان
20 جانفي 2018
-
17:18احمد عظوم: الترفيع في عدد الحجيج التونسيين في الموسم القادم
20 جانفي 2018
-
-
16:45وزير التجهيز يعاين تقدم اشغال منشآت طرقية بالضاحية الجنوبية للعاصمة
20 جانفي 2018
-
16:31قادة ريال مدريد يطالبون بضم البرازيلي نيمار
20 جانفي 2018
-
16:15الرابطة1: الترجي الجرجيسي يحقق فوزه الاول في الموسم
20 جانفي 2018
-
16:01العاصمة: احد مروعي ركاب المترو في قبضة الامن
20 جانفي 2018
-
15:45حمدي النقاز: لم أنتقد رئيس الزمالك ومستعد للتوقيع للابيض في أي وقت
20 جانفي 2018
-
15:35رونالدينيو يعتزل كرة القدم برسالة وداعية مؤثرة
20 جانفي 2018
-
-
15:06توزر: ورشة تدريبية حول " مهارات التواصل بين الأفراد وتقنيات التفاوض"
20 جانفي 2018
-
14:56نداء تونس ينظم ندوة جهوية بقفصة حول الاستعداد للانتخابات البلدية
20 جانفي 2018
-
14:41كرة قدم: تونس تواجه كوستاريكا وديا في فرنسا
20 جانفي 2018
-
14:24الجهيناوي يشارك في أشغال الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار "5 زائد 5"
20 جانفي 2018
-
14:12العميد هيثم الزناد ناطقا رسميا باسم الديوانة
20 جانفي 2018