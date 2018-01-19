زغوان: موقوف يحاول الانتحار في بيت الاحتفاظ

تعمد يوم 19 جانفي 2018 شخص محتفظ به ببيت الاحتفاظ بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان من أجل تورطه في قضيتين عدليتين موضوعها "السرقة واقتحام محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه" محاولة الانتحار بواسطة قطعة قماش من الغطاء الصوفي إلا أنه تمّ التفطن إليه من طرف أعوان الحرس الوطني والسيطرة عليه ومنعه من ذلك.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإيداعه بالسجن.