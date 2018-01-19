كركر- المهدية: جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل

المهدية- الشروق أون لاين- سامي: جدت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة جريمة قتل فظيعة بمنطقة كركر التابعة لمعتمدية بومرداس من ولاية المهدية راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 29 سنة.

وأفادنا مصدر أمني أن جريمة القتل حدثت على إثر خلاف نشب في جلسة خمرية بين الضحية ونديمه البالغ أيضا من العمر 29 سنة، حيث أقدم الأخير على طعن صديقه بآلة حادة على مستوى القلب، ولاذ بالفرار، وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني بكركر صباح اليوم السبت على إثر عملية تمشيط واسعة من إلقاء القبض على الجاني للتحقيق معه، وعرضه على أنظار العدالة.