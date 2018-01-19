الاحتلال الصهيوني يصادر هدايا المدب لترجي واد النيص

عبد الجليل المسعودي

قد يكون الأمر حدث على سبيل المصادفة، لكنها مصادفة حسنة أن ينتظم مؤتمر الأعراف ولم يتمّ تنظيف الشوارع بعدُ من اثار الاحتجاجات الاجتماعية.